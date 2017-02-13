ФОТО: Роскошные платья, декольте и модные провалы на церемонии Grammy

Далеко не всем звездам удается выглядеть торжественно и элегантно - ежегодно модные критики безжалостно промывают косточки наиболее безвкусно одетых знаменитостей.

На этот раз в список модных провалов попали наряды поп-звезд Холзи, Кэти Перри, Леди Гага и Girl Crush - за излишнюю обнаженность и обилие деталей в одежде.

Нашлись у обозревателей и лестные слова - похвалы за удачный выбор стиля удостоились Рианна, Дженнифер Лопес и Адель.