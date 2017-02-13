ФОТО: Роскошные платья, декольте и модные провалы на церемонии Grammy

В ночь с 12 на 13 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония Grammy. Огромное внимание публики традиционно вызывают не только сами награды, но и наряды, в которых знаменитости посещают мероприятие.
Далеко не всем звездам удается выглядеть торжественно и элегантно - ежегодно модные критики безжалостно промывают косточки наиболее безвкусно одетых знаменитостей.
На этот раз в список модных провалов попали наряды поп-звезд Холзи, Кэти Перри, Леди Гага и Girl Crush - за излишнюю обнаженность и обилие деталей в одежде.
Нашлись у обозревателей и лестные слова - похвалы за удачный выбор стиля удостоились Рианна, Дженнифер Лопес и Адель.