"Золотая маска": триумф Карбаускиса и Ивашкявичюса

Пьеса посвящена русскому писателю Льву Толстому, специально для русской труппы ее написал литовский драматург Марюс Ивашкявичюс.

Нынешняя маска стала знаменательна тем, что в первый раз за всю историю премии была введена номинация «Лучшая работа драматурга». По решению жюри, «Золотую маску» в этой категории получил Ивашкявичюс.

- Должен извиниться перед всеми русскими драматургами, потому что этой номинации не было 20 лет, и вот она появилась и уезжает в Литву, - сказал он, сообщает vm.ru.

Народная артистка России Евгения Симонова, сыгравшая в этом же спектакле жену Льва Толстого - Софью Андреевну получила «Золотую маску» за исполнение лучшей заглавной женской роли.

"Магадан/Кабаре" театра "Около дома Станиславского" признан лучшим драматическим спектаклем малой формы. Лучшим режиссером драматической постановки назван Андрей Могучий, поставивший спектакль "Гроза" в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Лучшим драматическим актером признан Данила Козловский за роль Гамлета в Малом драматическом театре Петербурга. Лучшей драматической актрисой названа Евгения Симонова, сыгравшая Софью Толстую в спектакле "Русский роман" Театра имени Маяковского.

Лучшим режиссером в опере стал Ричард Джонс, поставивший "Роделинду" в Большом театре. Эта же постановка названа лучшим спектаклем в опере. Лучшим дирижером стал Теодор Курентзис за спектакль "Травиата" в Театре оперы и балета имени Чайковского в Перми. Приз за лучшую женскую роль в опере получила Надежда Павлова, сыгравшая Виолетту Валери в "Травиате" Театра оперы и балета имени Чайковского в Перми. Лучшим актером в опере стал Липарит Аветисян, исполнивший роль Шевалье де Грие в оперетте "Манон" столичного Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В номинации "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле" лауреатом стал "Биндюжник и король" красноярского ТЮЗа. Лучшей актрисой в этом жанре признана Мария Биорк за роль в поставленном Андреем Кончаловским спектакле "Преступление и наказание" Театра мюзикла. "Золотую маску" за лучшую мужскую роль получил Виктор Кривонос, сыгравший в спектакле "Белый. Петербург" Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. Лучшим режиссером признан Роман Феодори из Театра юного зрителя в Красноярске, дирижером — Андрей Алексеев петербургского Театра музыкальной комедии, композитором в музыкальном театре — Эдуард Артемьев, работавший над "Преступлением и наказанием".

Приз за лучшую женскую роль в балете и современном танце присужден Виктории Терешкиной за роль в спектакле "Скрипичный концерт #2" Мариинского театра, а за лучшую мужскую роль в балете — Игорь Булицын, сыгравший Меркуцио в "Ромео и Джульетте" Театра оперы и балета в Екатеринбурге. Лучшим дирижером в балете стал Павел Клиничев за спектакль "Ундина" Большого театра. Лучшей работой балетмейстера/хореографа признан спектакль "Скрипичный концерт #2" Антона Пимонова в Мариинском театре. Лучшим спектаклем в современном танце названа постановка "Все пути ведут на север" театра "Балет Москва". Приз за лучший спектакль в балете жюри присудило екатеринбургскому Театру оперы и балета за "Ромео и Джульетту".

"Золотая Маска" вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, кукольный театр. В апреле 2016 года награду за лучшую режиссуру также получил Могучий, поставивший спектакль "Пьяные" в петербургском Большом драматическом театре имени Товстоногова.