Знаменитые усы Сальвадора Дали и в могиле остались нетленными

Во время эксгумации Сальвадора Дали, предпринятой накануне по решению мадридского суда, выяснилось, что его тело исключительно хорошо сохранилось. Особенное впечатление на экспертов произвели нетленные усы знаменитого сюрреалиста.

Нарцис Бардалет, бальзамировавший тело художника, рассказал La Vanguardia, что усы художника, которыми он так гордился, идеально сохранили свою форму. "Это чудо", - заявил он.

Бальзамировщик, участвовавший в эксгумации, рассказал, что мумия затвердела, как дерево, так что судебно-медицинским экспертам пришлось приложить усилия для того, чтобы воспользоваться скальпелем.

Эксперты изъяли несколько волос Дали, обрезки ногтей и два образца кости, чтобы провести ДНК-тест на отцовство по требованию испанской прорицательницы Пилар Абель Мартинес, которая уже 10 лет судится за право называться внебрачной дочерью художника.

Действия Мартинес противоречат интересам государства, напоминает Русская служба BBC, поскольку Дали завещал свое имущество Испании. Если отцовство подтвердится, она сможет претендовать не только на фамилию, но и на часть наследства.

Исследователи жизни художника невысоко оценивают шансы на такой исход событий, потому что великий сюрреалист отличался сложными сексуальными предпочтениями, а сама идея физической близости с женщиной была для него практически невозможной, несмотря на 50-летний брак с Галой - Еленой Ивановной Дьяконовой.

"Дали всегда хвастался, что он импотент и что необходимо быть импотентом, чтобы стать великим художником", - говорит его биограф Ян Гибсон, настаивая на том, что и дружба со знаменитым поэтом Гарсиа Лоркой не переходила в интимные отношения.

Впечатляющие усы Дали носил в подражание Веласкесу, который, в отличие от него, был всеми уважаемым и признанным в официальных кругах художником. Каждое утро Сальвадор Дали обрабатывал свои усы воском и направлял их кончики вверх. Если предстоящие события требовали особого пафоса, Дали накладывал дополнительные волосы, запас которых хранил его парикмахер. Эти усы служили великому эпатажнику замечательной рекламой.

В 50 лет Дали совместно с фотографом Филиппом Халсманом издал скандальный фотоальбом "Усы Дали", в который вошло множество фотографий усов, которые достигали бровей художника, изображали знак доллара, служили основой для развешенных медальонов с портретами Сталина и Ленина и даже выполняли роль стрелок часов.

Дали называл свои усы "антеннами для восприятия искусства" и провозглашал: "Мои усы радостны и полны оптимизма. Они сродни усам Веласкеса и являют собой полную противоположность усам Ницше".

В 1982 году Сальвадор Дали, страдающий от болезни Паркинсона, впал в глубокую депрессию из-за смерти жены Галы. Два года спустя он, будучи парализованным, оказался в центре пожара в замке в Пуболе. До этого момента он надеялся быть похороненным рядом с Галой и подготовил для себя место в склепе, но после пожара переехал в театр-музей в городе Фигерас. В 1989 году он скончался от сердечной недостаточности на 85-м году жизни и был похоронен на территории музея. Согласно его последней воле, могилу устроили так, чтобы по ней могли ходить люди.