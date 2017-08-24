За Серебренникова поручились Малахов, Ургант, Собчак

23 августа Басманный суд отправил режиссера Кирилла Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста.За режиссера поручился ряд известных деятелей, в числе которых телеведущий Андрей Малахов, режиссер Федор Бондарчук, певец Филипп Киркоров, писатель Людмила Улицкая, актриса Чулпан Хаматова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, актер Данила Козловский, журналистка Ксения Собчак, актер Максим Виторган, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, телеведущий Иван Ургант и другие.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов попросил суд отпустить его подзащитного под залог в размере 68 млн рублей — суммы, в хищение которой его обвиняют.

После окончания заседания в Басманном суде Москвы там была задержана помощница режессера Анна Шалашова. Одновременно с ней задержали также и журналистку Анну Наринскую. А также девушку, певшую песню Виктора Цоя «Перемен», когда из зала выводили Серебренникова.

22 августа художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве.

По версии следователей, он являлся организатором хищения не менее 68 млн рублей, которые были выделены на проект «Платформа». Сам режиссер своей вины не признает.

Задержание Серебренникова вызвало широкий резонанс среди деятелей культуры и политиков.

В частности, политик Алексей Навальный связал это событие с предстоящими выборами президента России.

«Главная причина показательного задержания Серебренникова — сделать так, чтобы остальные „мастера культуры“ не выпендривались, а быстро бежали записываться в доверенные лица Путина. Выборы же на носу. А самые смелые из них (есть такие, они не запишутся), чтоб не вздумали ясно или намеками поддерживать оппозицию», — написал он на своем сайте.

Бывший министр финансов России, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин заявил, что Серебренникова не следует арестовывать. Об этом он написал в своем твиттере.

Актриса Лия Ахеджакова назвала задержание Серебренникова оскорблением.

«Я потрясена совершенно, оскорблена до глубины души и возмущена. Не знаю что делать, к кому кидаться. Я очень сочувствую Кириллу и предвижу что-то страшное, что будет с ним… Как его сорвали со съемок, привезли в Москву, все это вместе…» — цитирует ее РИА Новости.

Это событие побудило известных российских актеров, режиссеров и других театральных деятелей написать коллективное письмо в защиту режиссера. Обращение подписали Олег Табаков, Евгений Миронов, Алла Демидова, Сергей Гармаш и другие известные люди.

«Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо — без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова», — процитировала тогда письмо актриса Чулпан Хаматова.