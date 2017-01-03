Всю неделю в Вильнюсе - экскурсии на русском языке

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ru.DELFI.lt
вторник, 3 января 2017 г. 18:21
Вильнюсский информационный туристический центр во время праздников организует экскурсии на русском языке для туристов.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Туристы и все желающие приглашаются принять участие в двухчасовых пеших экскурсиях по праздничному Вильнюсу: во время экскурсии будут показаны основные объекты Старого города.

Посещаемые во время экскурсии объекты: Кафедральная площадь, Кафедральный собор, Памятник Гедиминасу, Дворец Правителей (Нижний замок), Президентский дворец и площадь, Вильнюсский университет, Музей – галерея Янтаря, Костел Св. Михаила, Костелы Св. Анны, Ратуша и Ратушная площадь, Костел Св. Казимира, Церковь Св. Духа и монастырь, Костел Св. Терезы, Ворота Аушрос и др.

Начало экскурсий в 11 час., продолжительность — 2 часа.

Купить билеты можно во время мероприятия, а также в Вильнюсском информационном туристическом центре (ул. Вильняус 22).

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