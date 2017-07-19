Вокалист Depeche Mode выздоровел и готов к дальнейшим концертам

Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан, попавший 17 июля в больницу, уже выписан, сообщает "Белта" со ссылкой на персонал 9-й городской клинической больницы Минска.

Состояние певца, по оценке врачей, удовлетворительное. Решение о выписке медики приняли утром 18 июля после осмотра Дэйва Гаана - он был в хорошем состоянии, общался с врачами.

В лечебном учреждении отметили, что знаменитый пациент лежал в обычной палате и не предъявлял каких-то завышенных требований ни к врачам, ни к медобслуживанию.

Концерт Depeche Mode должен был состояться в Минске 17 июля, но был отменен из-за срочной госпитализации солиста. Его доставили в 9-ю городскую клиническую больницу, как сообщалось, с острым кишечным расстройством. На своей странице в Facebook группа принесла извинения перед всеми поклонниками в Минске. Тех, кто купил билеты на концерт, просят следить за информацией о переносе шоу и/или возмещении стоимости билетов.

Что касается последующих запланированных концертов, то они состоятся, сообщается в официальном Facebook коллектива. "Мы рады сообщить, что состояние Дэйва улучшилось (...). Группа с нетерпением будет ждать следующих шоу в европейском летнем туре и будет рада увидеть всех фанатов в Киеве завтра, в Варшаве в пятницу и в Клуж (Клуж-Напока, Румыния. - Прим. NEWSru.com) в воскресенье", - говорится в сообщении.

В настоящее время Depeche Mode проводит первую часть мирового Global Spirit Tour. В рамках европейского летнего стадионного тура 2017 года группа выступит в 32 городах 21 страны по всей Европе. 13 июля музыканты выступили в Санкт-Петербурге, а 15 июля дали концерт в Москве. Первая часть турне закончится 23 июля стадионным шоу в Клуже. После летних европейских концертов Global Spirit Tour продолжится в Северной и Южной Америке.