Войтюшкевич и Некляев дадут юбилейный концерт в Вильнюсе

4 марта 2017 года музыкант Змитер Войтюшкевич, поэт Владимир Некляев и ансамбль WZ-Orkiestra дадут большой совместный концерт в Вильнюсе с программой «Нашы каханыя». Белорусы получили бесплатные визы на этот концерт, благодаря поддержке МИД Литвы.

Концерт приурочен к 10-летию сотрудничества Войтюшкевича и Некляева, которое началось с альбома «Танга з ружай», выпущенного в конце 2006 года, дало много замечательных песен, изданных на разных дисках Войтюшкевича, и продолжается до сих пор. В программе лучшие композиции за 10 лет и стихи Владимира Некляева в исполнении автора.

– Я очень счастлив, что наш проект перерос в дружбу и постоянный тандем композитора и поэта, что сейчас бывает очень редко. Впервые мы делаем совместную музыкально-поэтическую программу, в которой будет и лучшее, и новое, и неожиданное, – рассказывает Змитер Войтюшкевич. – Мы с Владимиром Прокоповичем будем вместе создавать праздничное настроение по случаю нашего юбилея и наступающего весенного женского праздника, который нам обоим очень нравится. А еще как раз на те выходные выпадает литовский праздник Казюкас. Поэтому будет много флюидов счастья: и на концерте, и за его пределами.

Выступление состоится в Доме польской культуры – Вильнюс, ул. Наугардуко, 76.

Начало мероприятия: в 19.00.