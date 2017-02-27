Войтюшкевич и Некляев дадут юбилейный концерт в Вильнюсе

ru.DELFI.lt
понедельник, 27 февраля 2017 г. 17:32
4 марта 2017 года музыкант Змитер Войтюшкевич, поэт Владимир Некляев и ансамбль WZ-Orkiestra дадут большой совместный концерт в Вильнюсе с программой «Нашы каханыя». Белорусы получили бесплатные визы на этот концерт, благодаря поддержке МИД Литвы.
© Organizatorių archyvas

Концерт приурочен к 10-летию сотрудничества Войтюшкевича и Некляева, которое началось с альбома «Танга з ружай», выпущенного в конце 2006 года, дало много замечательных песен, изданных на разных дисках Войтюшкевича, и продолжается до сих пор. В программе лучшие композиции за 10 лет и стихи Владимира Некляева в исполнении автора.

– Я очень счастлив, что наш проект перерос в дружбу и постоянный тандем композитора и поэта, что сейчас бывает очень редко. Впервые мы делаем совместную музыкально-поэтическую программу, в которой будет и лучшее, и новое, и неожиданное, – рассказывает Змитер Войтюшкевич. – Мы с Владимиром Прокоповичем будем вместе создавать праздничное настроение по случаю нашего юбилея и наступающего весенного женского праздника, который нам обоим очень нравится. А еще как раз на те выходные выпадает литовский праздник Казюкас. Поэтому будет много флюидов счастья: и на концерте, и за его пределами.

Выступление состоится в Доме польской культуры – Вильнюс, ул. Наугардуко, 76.

Начало мероприятия: в 19.00.

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Культура

Войтюшкевич и Некляев дадут юбилейный концерт в Вильнюсе

Войтюшкевич и Некляев дадут юбилейный концерт в Вильнюсе
4 марта 2017 года музыкант Змитер Войтюшкевич, поэт Владимир Некляев и ансамбль WZ-Orkiestra дадут большой совместный концерт в Вильнюсе с программой «Нашы каханыя». Белорусы получили бесплатные визы на этот концерт, благодаря поддержке МИД Литвы.

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