Во Франции стартовал 70-й Каннский кинофестиваль

NEWSru.com
четверг, 18 мая 2017 г. 07:57
Во Франции на Лазурном Берегу стартовал юбилейный, 70-й Каннский кинофестиваль.
Kanų kino festivalio afiša
© Sputnik / Scanpix

Он откроется внеконкурсным показом фильмом "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена. Смотр пройдет с 17-го по 28 мая. Президентом жюри основного конкурса стал режиссер Педро Альмодовар, передает агентство Reuters.

Из почти двух тысяч полнометражных фильмов фестивальная комиссия отобрала для основных конкурсов менее полусотни картин. "Уже само приглашение участвовать в каннских программах является высоким признанием для служителей десятой музы", - заявил генеральный делегат фестиваля Тьерри Фремо (цитата по ТАСС).

В основном конкурсе Россия представлена фильмом Андрея Звягинцева "Нелюбовь". В рамках программы "Особый взгляд" заявлен фильм Кантемира Балагова "Теснота". В его производстве участвовали "Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)" и киностудия "Ленфильм".

Первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном Берегу Франции в 1946 году. Тогда премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен советский режиссер Михаил Ромм, снявший в годы войны картину "Человек N217", а приз за лучшее цветовое решение получил "Каменный цветок" Александра Птушко.

С момента основания ежегодный фестиваль не проводился лишь дважды - в 1948-м и 1950 годах - из-за нехватки бюджетных средств. Свой специальный юбилейный вечер под председательством Изабель Юппер 70-й каннский форум проведет во вторник, 23 мая.

NEWSru.com
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