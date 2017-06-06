Во Франции открыли памятник Ивану Бунину

Иван Бунин любил французский город Грас, это неподалеку от Канн. В 1940-м году записал в дневнике: «Думал ли я, что в каком-то Грасе протечет чуть не четверть всей моей жизни». В этом городе установлен памятник Бунину.

В этом городе он прожил сначала наездами, а потом постоянно двадцать лет. Здесь во время войны укрывал у себя на вилле евреев, здесь сочинил «Темные аллеи», «Солнечный удар», здесь узнал о своей Нобелевской премии. В городе уже есть бюст писателя, в саду имени принцессы Полины.

А сегодня торжественное открытие двухметровой бронзовой скульптуры в парке библиотеки Граса, недалеко от виллы Бельведер, одной из тех, на которых жил писатель. Автор памятника - скульптор Андрей Ковальчук.