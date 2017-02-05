Во Дворце правителей состоится единственный концерт трио Ганелина, Тарасова и Чекасина

Казалось, даже самые заядлые меломаны не ожидали увидеть на одной сцене трио ГТЧ - Вячеслава Ганелина, Владимира Тарасова и Владимира Чекасина. Однако Литовская национальная премия культуры и искусства воплощает эту мечту в жизнь. Спустя длительное время 17 февраля во Дворце правителей состоится единственный концерт этих известных джазовых музыкантов.

В этом году исполняется 45 лет со дня основания трио ГТЧ и 30 лет с момента распада трио. Накануне 16 февраля в президентском дворце им вручат Национальную премию культуры и науки, которую музыканты назвали не только личной победой, но и победой всей джазовой культуры.

Трио существовало до 1986 года. Прекрасное знание как академического, так и джазового авангарда XX века, свободное художественное мышление позволяло музыкантам создавать музыкальные картины, основанные на оригинальном переплетении фри-джаза, фольклора, модального джаза и камерной музыки.