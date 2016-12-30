Власти Польши выкупили "Даму с горностаем" Леонардо да Винчи

Министерство культуры и национального наследия Польши подписало соглашение с Фондом князей Чарторыйских о приобретении государством ценной коллекции, включающей знаменитое полотно итальянского художника Леонардо да Винчи "Дама с горностаем", сообщает газета Rzeczpospolita. Торжественная церемония подписания договора состоялась в Королевском замке в Варшаве.

Переговоры с фондом велись с 1991 года. По данным издания, правительство заплатило за собрание Чарторыйских 100 миллионов евро (450 миллионов польских злотых, 107,1 миллиона долларов США). В коллекцию, помимо шедевра да Винчи, входит графика Рембрандта, рисунки Огюста Ренуара, произведения Альбрехта Дюрера, важные документы из польской истории.

Собрание насчитывает около 86 тысяч музейных и примерно 250 тысяч библиотечных экспонатов - книг, рукописей, картин и гравюр. Коллекцию семья Чарторыйских собирала на протяжении более 200 лет. Начало было положено в 1801 году Изабеллой Чарторыйской.

Как ранее отмечал заместитель министра культуры Польши Ярослав Селин, речь идет "о бесценном собрании в прямом смысле этого слова". Как передает ТАСС, представитель ведомства напомнил, что входящая в него "Дама с горностаем" застрахована на 1,4 млрд злотых (350 млн долларов).

Собрание князей Чарторыйских входило в состав Национального музея в Кракове. Ранее польские СМИ сообщали, что стоимость коллекции оценивается в 3 миллиарда злотых или 711 миллионов долларов (по другим данным, 10 миллиардов злотых или почти 2,4 миллиарда долларов). Сравнивая выплаченную и оценочные суммы, "Русская служба ВВС" написала, что коллекция приобретена властями "за бесценок".

На картине "Дама с горностаем", написанной Леонардо да Винчи в 1489-1490 годах по заказу герцога Миланского, изображена Чечилия Галлерани. В 1800 году шедевр был куплен польским князем Адамом Ежи Чарторыйским и вывезен в Краков, где до сих пор и хранился. "Дама с горностаем" - единственная работа великого мастера, которая находится в Польше.