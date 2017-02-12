Владимир Тарасов: стучу во все двери — откройте джазу!

17 февраля состоится и первый после долгого перерыва концерт ГТЧ в Вильнюсе. Музыканты выступят в Великокняжеском дворце. DELFI побеседовал с В.Тарасовым о литовской школе джаза и положении джазовой музыки в Литве, для которой вручение трио Национальной премии, по словам именитого музыканта, может стать "спасательным кругом".

- В анонсе Вашего выступления, которое пройдет уже совсем скоро, говорится, что уже 45 лет, как Ваше трио было основано, и 30 лет, как Вы не играете. Вы совсем не собирались? Почему Вы решили собраться вместе?

- Нет, не 30 лет. Дело в том, что в 2002 году была Франкфуртская книжная ярмарка, на которой мы выступали, параллельно мы еще сыграли в Лондоне, Италии и Вильнюсской филармонии, это был, по-моему, 2004 год. Так что у нас такой регламент — собираться раз в 15 лет.

- Это какая-то специальная установка?

- Нет. Просто каждый занят своим делом, у каждого свои проекты, своя работа, и когда есть возможность, как сейчас — вручение Национальной премии, то это замечательная возможность ещё раз сыграть вместе. Мы друг друга знаем достаточно хорошо, все в хорошей форме, поэтому я этого концерта жду с удовольствием.

- Что Вы планируете исполнить, из чего будет состоять программа?

- Она будет совершенно свободной, будем импровизировать. Законы стиля мы знаем достаточно хорошо, и не забудьте, что мы так много лет проиграли вместе, что мне кажется в том, что касается музыки, мы знаем друг о друге все или, по крайней мере, многое для того, чтобы сразу подхватывать идею и ее развивать.

- Как Вы вообще относитесь к разного рода премиям? Вам в скором времени вручат Национальную премию в области культуры и искусства. Важны ли для Вас премии?

- Я думаю, что это важно не только для нас, но и для нашего джаза, нашей школы в Литве. Я считаю, что для нашего джаза в Литве это большое событие, потому что тогда, надеюсь, Министерство культуры и филармония обратят внимание на то, что джаз у нас все-таки есть.

- По Вашему мнению, на джаз в Литве обращают недостаточно внимания?

- А где? Нет никаких концертов, назовите мне последний джазовый концерт в филармонии. Только в джаз-клубах. Джаз у нас сейчас в абсолютном подполье.

- Джаз в подполье. Звучит практически как времена "Неринги"...

- В "Неринге" играли каждый вечер. Тогда джаз не был в подполье. "Неринга" - это был клуб, элитарный клуб для интеллигенции, художников, писателей. Но это был клуб. Сейчас уже есть несколько мест: Jazz Cellar 11, Павильон, Тамста. Но джазовые концерты в них очень редкие, они как частичные вкрапления. Я смотрю на Эстонию, Латвию, Польшу и вижу, что у них в филармониях, концертных залах постоянно идут джазовые концерты. У нас — нет, ситуация с джазом трагичная. Ещё и потому, что в Литве очень много хороших музыкантов и им просто негде играть. Эти бедные ребята бегают от приема до приема, куда их позовут. А на приемах, какой там джаз, там попса нужна.

Работают коллегия, академия, выпускают хороших музыкантов. Ну и что? Выпускают они их, а дальше что? Поэтому, я считаю, эта премия — это, по крайней мере, признание нашего джаза. Когда-то, 14 лет назад, мне министр культуры сказал, что джаз в нашей культурной политике не является приоритетом. Но понятно, что культура либо есть, либо ее нет. Какие приоритеты? Поэтому я счастлив в связи с премией. У нас все в порядке, и у меня, и у Чекасина, и у Ганелина. Мы концертируем, ездим, интегрированы в европейское и интернациональное джазовое пространство, а для молодежи что остается?

- Вы много выступаете по миру. О литовском джазе знают за пределами Литвы?

- Вы знаете — да, о нем известно. Еще и благодаря таким фирмам, как No business, которые издают пластинки, компакты и пропагандируют джаз, в том числе и литовский. Именно импровизационный джаз, они специализируются на этой музыке. Людас Моцкунас постоянно ездит с выступлениями, у нас много хороших музыкантов, и их знают, если я приезжаю в Англию или Америку. Конечно, это не настолько популярный джаз, как американский, но наше положение, что касается музыкантов, довольно стабильное.

Мы были, наверное, единственной республикой среди других (сколько их тогда было я уже не помню), в которой была действительно создана своя школа. Чекасин выпустил массу великолепных учеников. Посмотрите вокруг, если возьмете другие республики постсоветского пространства, то там просто копируют американский джаз. Здесь нет, у нас очень много музыкантов, играющих в собственном направлении, в стиле свободной музыки, импровизации, которая заложена в композиции. Второй парадокс, что мы единственные среди этих республик, которые создали свою школу, но джаза у нас на официальном уровне не существует.

- Если говорить о литовской школе, что главное, какая главная особенность?

- Я думаю, что главная черта — это свободная импровизация в заданной форме. Это не фри-джаз, это ближе к современной импровизационной музыке, что сейчас очень популярно. Возьмите, к примеру, Яна Максимовича, Людаса Моцкунаса, Пятраса Вишняускаса, потрясающего Лабутиса — они все не играют стандартов. Литовская школа отличается тем, что стандарты тоже все умеют играть, школу нужно знать, но все же они играют свою, другую музыку. И если взять литовский оркестр, который я изредка собираю — это порядка 20 музыкантов. Я могу даже не дирижировать, а с удовольствием сижу и слушаю, как они здорово играют. Просто замечательно.

- Сейчас есть какое-то место в Литве, где джазмены собираются или Вы общаетесь на расстоянии?

- Вообще нет. В том наше отличие от Эстонии или Латвии, например, где есть джазовые федерации, которым помогает государство и разные спонсоры. Они устраивают концерты по всей стране. В филармонии регулярно звучит джаз. Мне кажется, что это важный момент. Так что, я считаю, в этом контексте, премия, которую получило наше трио — это спасательный круг для джаза в Литве. Надеюсь…

- Как Вы вообще видите перспективу литовского джаза? Что бы Вам хотелось?

- Чтобы у музыкантов после окончания музыкальной академии или коллегии была возможность где-то выступать, играть. Я все-таки считаю, что отношение к культуре у нас не самого высокого класса. И не только к джазу. Фестивалей много, но это совсем другое дело. На фестивали в основном приезжают звезды, гости, ну и выступает один-два молодых исполнителя, которые могут себя показать. Это единственное, что я хотел бы сказать в этом смысле. Будем надеяться. Джаз — живая музыка, она живет, продолжает жить и она самая прямая: это прямое высказывание, она всегда эмоциональна. Было бы не обидно, если бы некому было играть. Но музыкантов много.

- Значит премия для Вас — это своего рода возможность заявить о литовском джазе погромче?

- Вот-вот. Я уже просто стучусь в двери: джаз стоит за дверьми, откройте.