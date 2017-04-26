Вильнюс: выставка о Ван Гоге продлена до конца весны

Уникальная выставка, посвященная жизни и творчеству Винсента Ван Гога «Van Gogh. Life in Art» продлена до конца весны. Она будет действовать до 31 мая.

Выставка, открытая в вильнюсском центре торговли и досуга «Панорама», действует в нетрадиционном формате. Она позволяет взглянуть другим взглядом на творчество и трагический жизненный путь одного из самых интересных художников мирового уровня.

На мультимедийной выставке посетители смогут детально рассмотреть изображенную художником звездную ночь, экспрессивные французские пейзажи и другие произведения, написанные Винсентом Ван Гогом.

Посетителям выставки в сопровождении классической музыки представлено 400 самых известных картин В. Ван Гога.

Выставка для посетителей открыта ежедневно с 10:00 до 21:00 час.







