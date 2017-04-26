Вильнюс: выставка о Ван Гоге продлена до конца весны

 (1)
ru.DELFI.lt
среда, 26 апреля 2017 г. 14:59
Уникальная выставка, посвященная жизни и творчеству Винсента Ван Гога «Van Gogh. Life in Art» продлена до конца весны. Она будет действовать до 31 мая.
© Arnas Mažylis

Выставка, открытая в вильнюсском центре торговли и досуга «Панорама», действует в нетрадиционном формате. Она позволяет взглянуть другим взглядом на творчество и трагический жизненный путь одного из самых интересных художников мирового уровня.

На мультимедийной выставке посетители смогут детально рассмотреть изображенную художником звездную ночь, экспрессивные французские пейзажи и другие произведения, написанные Винсентом Ван Гогом.

Посетителям выставки в сопровождении классической музыки представлено 400 самых известных картин В. Ван Гога.

Выставка для посетителей открыта ежедневно с 10:00 до 21:00 час.

Вильнюс: выставка о Ван Гоге продлена до конца весны


Вильнюс: выставка о Ван Гоге продлена до конца весны


Вильнюс: выставка о Ван Гоге продлена до конца весны
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

Вильнюс: выставка о Ван Гоге продлена до конца весны (1)

Вильнюс: выставка о Ван Гоге продлена до конца весны
Уникальная выставка, посвященная жизни и творчеству Винсента Ван Гога «Van Gogh. Life in Art» продлена до конца весны. Она будет действовать до 31 мая.

Макаревич рассказал о "беспределе" полицейских (14)

Макаревич рассказал о беспределе полицейских
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в своем Facebook рассказал, как сотрудники полиции пытались отменить концерт коллектива в Нижнем Новгороде под предлогом того, что поступило сообщение о заложенной бомбе.

Марюс Ивашкявичюс: Россия и Украина уже не принадлежат только себе (7)

Marius Ivaškevičius
В Театре.doc 25 апреля впервые состоялась читка новой пьесы обладателя первой «Золотой маски» в номинации «Драматургия» Марюса Ивашкявичюса «Ад и мир».

Объявлены лауреаты конкурса "Наследники традиций"

Объявлены лауреаты конкурса Наследники традиций
В Литве завершился VI Республиканский детско-юношеский конкурс исполнителей народного творчества «Наследники традиций».

В пекинском Музее Запретного города проведут "Дни Литвы" (7)

В пекинском Музее Запретного города проведут Дни Литвы
В пекинском Музее Запретного города в следующем году ожидается проведение "Дней Литвы", посвящённых 100-летию государства.
Facebook друзья
Rambler's Top100