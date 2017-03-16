Вильнюс на очереди. Сергей Михалок представит свой новый проект "Ляпис-98"

Впервые публично о создании сайд-проекта, в рамках которого будут исполняться старые хиты «Ляписов», которые не исполнялиcь ни Brutto, ни сами «Ляписами» позднего периода, Сергей Михалок заявил 1 апреля 2016 года.

«Меня уже десять лет уговаривали поклонники «раннего» клоунского образа исполнять что-нибудь из «классики» и только сейчас, благодаря маленькому сыну, я могу это делать не заставляя себя, а непринужденно и с огоньком», — отметил музыкант.

Первый концерт обновленного проекта состоялся в Харькове (Украина), накануне которого появилось новое сообщение, в котором говорится, что Михалок возвращается со старым репертуаром. «Чокнутый клоун Михалок с компанией «бывалых» для любителей прекрасного! Зачем слушать кавер, если есть оригинал? Ляпис-98 — гарантия и профессионализм», — говорится в заявлении.

Михалок подчеркнул, что Brutto остается и заметил: «Я могу быть серьезным, взрослым, рассудительным, но циркач и уличный гаер живут внутри меня».

© Organizatorių archyvas

В состав проекта «Ляпис-98» кроме Сергея Михалка вошли Денис Стурченко (бас), Денис Шуров (ударные), Павел Третьяк (гитара), Иван Галушко (тромбон), Владислав Сенькевич (труба). Все они музыканты Brutto. И все играли в «Ляписах». В проекте также заняты звукорежиссеры Андрей и Дмитрий Бобровко, которые также работали в «Ляписах» и продолжают рабтать с Brutto.

На протяжении года проект «Ляпис-98» не часто радовал публику своими выступлениями, но каждое такое шоу было аншлаговым. В родном городе Минске, например, билеты на их концерт (более 2000) были раскуплены за 4 часа, а на второй концерт «на бис» еще быстрее! Такая же ситуация произошла и с концертами в Киеве.

«Мне нравится, что мы легализуем Ляпис-98... Я думаю, что готов весело и от души петь мой «клоунский» репертуар... У меня есть татуировка - Шапито и улетающие в воздух шары… Это как в песне «Ярмарки краски» – ностальгия не отпустит навсегда... Я могу быть серьезным, взрослым, рассудительным, но Циркач и Уличный Гаер всегда живут во мне!!! Я люблю радовать людей. Я люблю свою профессию. Я люблю (и надеюсь, - умею...) петь свои песни!!! И буду это делать во всех своих Творческих проектах Искренне и от Души!», – рассказывает Сергей Михалок о проекте «Ляпис-98».

© Organizatorių archyvas

Впервые за многие годы в Вильнюсе зрители смогут услышать «вживую» от первого лица такие хиты, как «Яблони», «Метелица», «Ау!», «В платье белом», «Евпатория», «Котик» и другие хиты легендарного периода. Не обойдут стороной и любимые всеми хиты из последних альбомов «Ляписов»: «Манифест», «Золотая антилопа», «Воины света», «Огоньки», «Капитал». Сам концерт продлится 1,5 часа без перерыва.

В клубе Vakaris Vilnius субботним вечером 18 марта ожидается аншлаг. Поторопитесь с приобретением билетов – будет жарко!