В выходные в Вильнюсе пройдет Масленица

В выходные в Вильнюсе пройдет Масленицапрограмма

ru.DELFI.lt
четверг, 23 февраля 2017 г. 13:25
25 февраля веселый праздник Масленицы (Ужгавенес) в Вильнюсе приглашает жителей и гостей города весь день веселиться на проспекте Гедиминаса, шуметь и всеми силами и способами гнать холодную зиму из Литвы.
© Kas vyksta Kaune nuotr.

Масленица – это праздник всего города. Он во все времена был прекрасной возможностью не только весело провести время и остро пошутить, но и по-дружески подшутить над друзьями, с юмором вынести на обсуждение общественности повседневные актуальные проблемы, за это никто никогда не обижался.

Поэтому на празднике ждут чертей, медведей, козлов, докторов, нищих, невиданных иностранцев и всех прочих ряженых, настроенных весело повечелиться.

Всех присутствующих ждет обильная, жирная, тёплая ярмарка с блинами и прочими лакомствами, традиционными развлечениями для детей, концертами, танцами и потехами.

Программа мероприятий на проспекте Гедиминаса и площади В. Кудирки:

10-20 ч. Масленичная ярмарка – праздник живота и хорошего настроения.

12 ч. Национальная экспедиция свиты Канапиниса и Лашининиса через ярмарку Море (от сквера Одминю до площади В.Кудирки).

12:30 Невероятно торжественное и ужасно громкое открытие праздника (пл. В.Кудирки).

13-15 ч. Игры, аттракционы для детей и взрослых.

15-16 ч. Процедуры «В оздоровительном колледже», «В паранормальном центре», в бутике красоты «Пупочка».

16-17 ч. Душераздирающий знаменитый концерт ряженых персонажей Масленицы «Джюн па па», поединок Лашиниса с Канапинисом, обвинительный приговор Море.

17 ч. Проводы Море быстрым шагом на место оздоровления (от пл. В.Кудирки до моста Караляус Миндауго).

17:30 Экспедиция Море «Вниз по реке».

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