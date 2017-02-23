В выходные в Вильнюсе пройдет Масленица

Масленица – это праздник всего города. Он во все времена был прекрасной возможностью не только весело провести время и остро пошутить, но и по-дружески подшутить над друзьями, с юмором вынести на обсуждение общественности повседневные актуальные проблемы, за это никто никогда не обижался.
Поэтому на празднике ждут чертей, медведей, козлов, докторов, нищих, невиданных иностранцев и всех прочих ряженых, настроенных весело повечелиться.
Всех присутствующих ждет обильная, жирная, тёплая ярмарка с блинами и прочими лакомствами, традиционными развлечениями для детей, концертами, танцами и потехами.
Программа мероприятий на проспекте Гедиминаса и площади В. Кудирки:
10-20 ч. Масленичная ярмарка – праздник живота и хорошего настроения.
12 ч. Национальная экспедиция свиты Канапиниса и Лашининиса через ярмарку Море (от сквера Одминю до площади В.Кудирки).
12:30 Невероятно торжественное и ужасно громкое открытие праздника (пл. В.Кудирки).
13-15 ч. Игры, аттракционы для детей и взрослых.
15-16 ч. Процедуры «В оздоровительном колледже», «В паранормальном центре», в бутике красоты «Пупочка».
16-17 ч. Душераздирающий знаменитый концерт ряженых персонажей Масленицы «Джюн па па», поединок Лашиниса с Канапинисом, обвинительный приговор Море.
17 ч. Проводы Море быстрым шагом на место оздоровления (от пл. В.Кудирки до моста Караляус Миндауго).
17:30 Экспедиция Море «Вниз по реке».