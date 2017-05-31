В ВУ пройдет дискуссия "Перспективы русского языка в Литве"

2 июня в Вильнюсском универститете состоится дискуссия «Перспективы русского языка в Литве».

В ходе мероприятия будут обсуждаться темы: Русский язык – язык граждан Литвы или орудие недружественной пропаганды? Какое место занимает русский язык в Литве и Европейском Союзе? В каких сферах жизни Литвы живет русский язык? Для чего нужен русский язык в Литве? Каков официальный и неофициальный взгляд на русский язык? Каким может быть его официальный статус? Каким может быть будущее русского языка в Литве?

Эти и другие вопросы обсудят член Сейма Аудронюс Ажубалис, главный редактор русской версии портала DELFI в Литве Олег Ерофеев, доцент Исторического факультета ВУ Григорий Поташенко. Дискуссию модерирует заведующий кафедрой русской филологии доцент Павел Лавринец.