В ВУ пройдет дискуссия "Перспективы русского языка в Литве"

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ru.DELFI.lt
среда, 31 мая 2017 г. 11:49
2 июня в Вильнюсском универститете состоится дискуссия «Перспективы русского языка в Литве».
© DELFI / Andrius Ufartas

В ходе мероприятия будут обсуждаться темы: Русский язык – язык граждан Литвы или орудие недружественной пропаганды? Какое место занимает русский язык в Литве и Европейском Союзе? В каких сферах жизни Литвы живет русский язык? Для чего нужен русский язык в Литве? Каков официальный и неофициальный взгляд на русский язык? Каким может быть его официальный статус? Каким может быть будущее русского языка в Литве?

Эти и другие вопросы обсудят член Сейма Аудронюс Ажубалис, главный редактор русской версии портала DELFI в Литве Олег Ерофеев, доцент Исторического факультета ВУ Григорий Поташенко. Дискуссию модерирует заведующий кафедрой русской филологии доцент Павел Лавринец.

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