В Вильнюсе выступят сногсшибательные "Грибы"

13 мая в Вильнюсе в клубе Loftas пройдет единственный в Литве концерт ставшей в последнее время исключительно популярной в Украине и России группы "Грибы".

С самого начала своего пути "Грибы" удостоились крайнего интереса у широкого круга слушателей. На канале Youtube их клипы-пародии пересмотрели более 100 млн. раз.

Выпустив свое первое видео "Дом на колесах", группа просто взорвала социальные сети и стала сенсацией года, открытием в музыкальном мире.

Невероятная энергетика и неповторимый драйв наряду с особой атмосферой являются отличительной чертой живых выступлений "Грибов".

"Мы договаривались насчет концерта около полугода. Это группа, которая выдвигает очень высокие требования в отношении всего. Они не дают интервью, мало рассказывают о себе, поэтому мы рады, что они вообще согласились дать концерт в Литве. Их концерты "расшатывают крышу" везде, где они выступают. Концерты группы намечены даже в Дубае, поэтому то, что удалось их пригласитьь в Вильнюс, мы считаем удачей", - рассказал порталу Lietuvos rytas один из организаторов.