В Вильнюсе выступит Новый драматический театр из Минска

ru.DELFI.lt
понедельник, 3 апреля 2017 г. 14:37
5-6 апреля на сценических площадках Русского драмaтического театра Литвы и Вильнюсского Камерного театра выступит Новый драматический театр (г.Минск).
© Organizatorių archyvas

Взрослая аудитория имеет возможность познакомиться с мистической мелодрамой «И слышатся лишь звуки полонеза», в основе которой положены два произведения – «Медвежья свадьба» А.Луначарского и «Медведь» П.Мериме.

Страсть, чувства, юмор и серьёзная историческая тема сплетаются воедино в оригинальном замысле постановки, где полонез великого композитора Михаила Клеофаса Огинского стал не только украшением спектакля, но и полноправным действующим лицом. Через всю сюжетную линию проходит знаменитый литовский эпос, связанный с историей о медведе-оборотне, который силой завладел женщиной и положил начало проклятому поколению оборотней.

В эти дни театральный коллектив также представит юным зрителям литовской столицы приключенческую сказку-притчу «Принц и чудовище». Главная героиня – Принцесса – запущена в воспитании своей гламурной мамочкой-королевой настолько, что никакая нянька не может с ней справиться. Но тут появляется прекрасный принц, который призван исправить ситуацию.
Новый драматический театр Минска ведёт свою историю от театра-студии «Дзе-Я?», возникшего в белорусской столице в 1987 году.

В своей творческой деятельности «Новый театр» продолжает лучшие художественные традиции белорусской театральной школы: приоритетными направлениями остаются сотрудничество коллектива с белорусскими драматургами и режиссёрами, постановки национальной классики, открытие новых имён и реабилитация незаслуженно забытых белорусских авторов.

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