В Вильнюсе выступит известный российский пианист Андрей Гугнин

 (10)
ru.DELFI.lt
вторник, 27 декабря 2016 г. 11:41
11 января в 19 часов в Литовской национальной филармонии Международная программа «Диалог культур» совместно с Министерством культуры РФ представят литовскому зрителю великолепный заключительный концерт фестиваля «Православное Рождество в Литве».
© D. Matvejevo nuotr.

Всемирно известный российский пианист, солист Московской академической филармонии Андрей Гугнин в июле 2016 года, став победителем и обладателем 4 специальных призов Международного конкурса пианистов в Сиднее, вызвал бурю восторженных отзывов.

Имя Андрея Гугнина широко известно в России и далеко за ее пределами. Уже в юном возрасте пианист становится победителем множества конкурсов, среди которых телевизионный конкурс «Юные музыканты Москвы» и I Всероссийский открытый конкурс «Новые имена». Артист является обладателем звания лауреата международных конкурсов, в том числе конкурса имени Светислава Станчича в Загребе (2011) и конкурса имени Л. ван Бетховена в Вене (2013). Одна из важнейших побед музыканта — Золотая медаль и приз публики XVI Международного конкурса пианистов имени Джины Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (США, 2014).

Пианист выступает с различными симфоническими и камерными коллективами: Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова, Московским государственным академическим симфоническим оркестром п/у Павла Когана, Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, Государственным академическим камерным оркестром России, «Зальцбургской камератой», Королевским оркестром Марокко, симфоническими оркестрами Голландии, Сербии, Хорватии, Израиля, Таиланда, США. Андрей Гугнин сотрудничает со многими дирижерами, среди них К. Орбелян, С. Фраас, Л. Лангре, Х.-К. Ломонако, М. Тарбук, Й. ван Сведен, Т. Хонг, Д. Ботинис и другие.

География концертов музыканта невероятно широка: Германия, Австрия, Франция, Англия, Китай, Россия, Шотландия, Голландия, Швейцария, Италия, Сан-Марино, Хорватия, Македония, Сербия, Израиль, США, Япония, Таиланд. Пианист выступает на престижнейших концертных площадках, среди них Концертный зал имени П. И. Чайковского, концертный зал Лувра (Париж), Театр имени Верди (Триест), Оперный театр Загреба, Зал имени Ватрослава Лисинского (Загреб), Золотой зал Мюзикферайн (Вена), Карнеги Холл (Нью-Йорк), Абраванель Холл (Солт-Лейк-Сити).

Андрей Гугнин — участник многих российских и зарубежных фестивалей: «Музыкальный Олимп», «Арт-ноябрь», Vivacello, ArsLonga, Aberdeen Youth Festival (Шотландия), Фестиваль исполнительских искусств на Бермудах (Великобритания). Выступления А. Гугнина транслировались по телевидению и радио России, Голландии, Хорватии, Австрии, Швейцарии и США. Сольный компакт-диск музыканта вышел в свет на лейбле Steinway & Sons, а компания Delos International выпустила еще два альбома пианиста: с записью двух фортепианных концертов Д. Шостаковича (2007) и альбом, получивший название iDuo А. Гугнин окончил Московскую консерваторию и аспирантуру в классе профессора В. В. Горностаевой. Во время учебы пианист стал стипендиатом Международного Фонда культурного обмена Константина Орбеляна и Наума Гузика (2003–2010). Музыкант номинировался на премию German Piano Award (2012). Андрей Гугнин ― участник программы продвижения молодых исполнителей Московской филармонии «Звезды XXI века».
В программе концерта – произведения Н. Метнера, Л. Десятникова, Ф. Листа

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

В Вильнюсе выступит известный российский пианист Андрей Гугнин (10)

В Вильнюсе выступит известный российский пианист Андрей Гугнин
11 января в 19 часов в Литовской национальной филармонии Международная программа «Диалог культур» совместно с Министерством культуры РФ представят литовскому зрителю великолепный заключительный концерт фестиваля «Православное Рождество в Литве».

Молодые музыканты выступили на фестивале "Православное Рождество в Литве"

Молодые музыканты выступили на фестивале Православное Рождество в Литве
22 декабря в Вильнюсской Ратуше молодым литовским музыкантам передал эстафету фестиваль "Православное Рождество в Литве", который 13 год дарит жителям столицы Школа славянской традиционной музыки вместе с Министерством культуры и Посольством России.

Другой русский ансамбль застрял в Сирии из-за крушения Ту-154 (24)

Другой русский ансамбль застрял в Сирии из-за крушения Ту-154
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) задерживается в Сирии из-за трагедии с крушением Ту-154 в Сочи. Об этом сообщил порталу 66.ru главный дирижер ансамбля Андрей Семочкин.

10 советских фильмов, которые снимались в Вильнюсе (79)

10 советских фильмов, которые снимались в Вильнюсе
Старый и новый Вильнюс часто в кино играл роль Рима, Парижа, Флоренции или даже Бухареста. Многие известные советские кинофильмы сняты в столице Литвы. А в последнее время не проходит и года, чтобы Вильнюс не превращался в съемочную площадку немецких, французских, английских или американских киностудий.

Итоги-2016. Технологии, которые меняют мир уже сейчас (7)

Итоги-2016. Технологии, которые меняют мир уже сейчас
Pokémon Go? Виртуальная реальность? "Айфон" без вечного гнезда для наушников? Портал Delfi продолжает подводить итоги 2016 года и сегодня вспоминает главные события и тенденции из мира технологий — того самого, что делает будущее чуть ближе.
Facebook друзья
Rambler's Top100