В Вильнюсе выступит известный российский пианист Андрей Гугнин

11 января в 19 часов в Литовской национальной филармонии Международная программа «Диалог культур» совместно с Министерством культуры РФ представят литовскому зрителю великолепный заключительный концерт фестиваля «Православное Рождество в Литве».

Всемирно известный российский пианист, солист Московской академической филармонии Андрей Гугнин в июле 2016 года, став победителем и обладателем 4 специальных призов Международного конкурса пианистов в Сиднее, вызвал бурю восторженных отзывов.

Имя Андрея Гугнина широко известно в России и далеко за ее пределами. Уже в юном возрасте пианист становится победителем множества конкурсов, среди которых телевизионный конкурс «Юные музыканты Москвы» и I Всероссийский открытый конкурс «Новые имена». Артист является обладателем звания лауреата международных конкурсов, в том числе конкурса имени Светислава Станчича в Загребе (2011) и конкурса имени Л. ван Бетховена в Вене (2013). Одна из важнейших побед музыканта — Золотая медаль и приз публики XVI Международного конкурса пианистов имени Джины Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (США, 2014).

Пианист выступает с различными симфоническими и камерными коллективами: Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова, Московским государственным академическим симфоническим оркестром п/у Павла Когана, Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга, Государственным академическим камерным оркестром России, «Зальцбургской камератой», Королевским оркестром Марокко, симфоническими оркестрами Голландии, Сербии, Хорватии, Израиля, Таиланда, США. Андрей Гугнин сотрудничает со многими дирижерами, среди них К. Орбелян, С. Фраас, Л. Лангре, Х.-К. Ломонако, М. Тарбук, Й. ван Сведен, Т. Хонг, Д. Ботинис и другие.

География концертов музыканта невероятно широка: Германия, Австрия, Франция, Англия, Китай, Россия, Шотландия, Голландия, Швейцария, Италия, Сан-Марино, Хорватия, Македония, Сербия, Израиль, США, Япония, Таиланд. Пианист выступает на престижнейших концертных площадках, среди них Концертный зал имени П. И. Чайковского, концертный зал Лувра (Париж), Театр имени Верди (Триест), Оперный театр Загреба, Зал имени Ватрослава Лисинского (Загреб), Золотой зал Мюзикферайн (Вена), Карнеги Холл (Нью-Йорк), Абраванель Холл (Солт-Лейк-Сити).

Андрей Гугнин — участник многих российских и зарубежных фестивалей: «Музыкальный Олимп», «Арт-ноябрь», Vivacello, ArsLonga, Aberdeen Youth Festival (Шотландия), Фестиваль исполнительских искусств на Бермудах (Великобритания). Выступления А. Гугнина транслировались по телевидению и радио России, Голландии, Хорватии, Австрии, Швейцарии и США. Сольный компакт-диск музыканта вышел в свет на лейбле Steinway & Sons, а компания Delos International выпустила еще два альбома пианиста: с записью двух фортепианных концертов Д. Шостаковича (2007) и альбом, получивший название iDuo А. Гугнин окончил Московскую консерваторию и аспирантуру в классе профессора В. В. Горностаевой. Во время учебы пианист стал стипендиатом Международного Фонда культурного обмена Константина Орбеляна и Наума Гузика (2003–2010). Музыкант номинировался на премию German Piano Award (2012). Андрей Гугнин ― участник программы продвижения молодых исполнителей Московской филармонии «Звезды XXI века».

В программе концерта – произведения Н. Метнера, Л. Десятникова, Ф. Листа