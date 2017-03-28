В Вильнюсе выступит известный писатель Дина Рубина

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ru.DELFI.lt
вторник, 28 марта 2017 г. 17:05
8 апреля в Доме польской культуры в Вильнюсе пройдет литературный концерт известного писателя Дины Рубиной.
© Дина Рубина. Фото организаторов выступления

Дина Рубина – писатель, автор более 40 книг, переведенных на многие языки. Ее творчество вызывает, порой, полярные отклики, однако никого не оставляет равнодушным.

Общий тираж книг Дины Рубиной около 8 миллионов. Её произведения переведены на 35 языков мира. Книги Дины Рубиной образны и буквально "фильмогеничны". Уже снято 8 фильмов по её произведениям.

Для того, чтобы любить творчество Дины Рубиной не надо быть особым ценителем или знатоком литературы, нужно всего лишь понимать русский язык и уметь читать. "Книги Рубиной оставляют глубокую борозду в душе, засевая её своими образами и сюжетами. Это может быть случайно попавшаяся книга, совет приятельницы, комментарий из интернета и всё… Вы в плену, Вы в рабстве, причем добровольном", - пишут в пресс-релизе организаторвы выступления Д.Рубиной.

"А какова Дина Рубина на сцене! Ее концерты имеют большой успех в Москве и Амстердаме, Питере и Иерусалиме, Вашингтоне и Берлине", - говорится в пресс-релизе.

Её тексты в авторском исполнении – это невероятное единство тончайшего, во всех нюансах и оттенках, русского языка, неповторимого стиля, юмора – до слез, и пронзительной мудрости разговора о жизни.

Судя по отзывам, Д.Рубина умеет "давать шоу". Она на сцене великолепный чтец, артист, импровизатор и собеседник. У каждого зрителя создается впечатление, что она читает и говорит конкретно с ним, пронизывая своей энергетикой и харизмой.

Дина Рубина выступит в Вильнюсе 8 апреля с литературным концертом из двух отделений.

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