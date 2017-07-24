В Вильнюсе выступит группа Rina Green

23 октября в Вильнюсе, на сцене Piano.lt состоится концерт группы "RINA GREEN" - проекта басиста культовых российских групп "Кино", "Аквариум" и "Поп-механика" Александра Титова, его жены Алёны Титовой и бразильского барабанщика Эдуардо Цунха Долзана.

По словам организаторов выступления, данный коллектив - это "исключительно изысканная песенно-музыкальная информация", а вокалистка - А.Титова, которая также играет на гитаре, является профессиональным лингвистом и филологом, что делает тексты группы особенными.

Первый альбом Universe 25, описанный музыкантами группы как "песни о проблемах человечества с точки зрения стороннего наблюдателя" вышел 25 августа 2015. В записи принимали участие немало известных западных музыкантов, а также многие музыканты группы "Аквариум".

Сейчас группа записывает второй альбом, и изредка, в виду большой занятности всех участников группы, даёт концерты в Лондоне, Дублине, Хельсинки, и, впервые выступит с концертом в Вильнюсе.