В Вильнюсе выступит группа Rina Green

ru.DELFI.lt
понедельник, 24 июля 2017 г. 12:35
23 октября в Вильнюсе, на сцене Piano.lt состоится концерт группы "RINA GREEN" - проекта басиста культовых российских групп "Кино", "Аквариум" и "Поп-механика" Александра Титова, его жены Алёны Титовой и бразильского барабанщика Эдуардо Цунха Долзана.
© Rina Green. Фото организаторов концерта

По словам организаторов выступления, данный коллектив - это "исключительно изысканная песенно-музыкальная информация", а вокалистка - А.Титова, которая также играет на гитаре, является профессиональным лингвистом и филологом, что делает тексты группы особенными.

Первый альбом Universe 25, описанный музыкантами группы как "песни о проблемах человечества с точки зрения стороннего наблюдателя" вышел 25 августа 2015. В записи принимали участие немало известных западных музыкантов, а также многие музыканты группы "Аквариум".

Сейчас группа записывает второй альбом, и изредка, в виду большой занятности всех участников группы, даёт концерты в Лондоне, Дублине, Хельсинки, и, впервые выступит с концертом в Вильнюсе.

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