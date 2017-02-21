В Вильнюсе выступит белорусский театр "Люди и куклы"

В Литву приезжает белорусский театр «Люди и куклы», известный своими эксклюзивными нестандартными и интерактивными представлениями.

Театр является дипломантом международных конкурсов в области театрального искусства и выступает с постановками во многих странах мира.

1 апреля литовскому зрителю будет представлено кукольное интерактивное шоу для взрослых «Puppet fresh», помогающее «развеселиться и раскрепоститься, открывая в себе новые таланты и новые качества, которые можно разглядеть только глазами куклы, – искренне и непредвзято».

Каждый зритель сможет стать активным участником шоу и попробовать оживить куклу, среди которых будут Майкл Джексон и Тина Тернер.