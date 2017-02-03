В Вильнюсе - выставка, лекции и благовония из Омана

В Вильнюсской Ратуше открылась выставка, на которой известные фотографы из Омана демонстрируют несколько десятков своих работ, раскрывающих культуру, разнообразие природы, традиции и прогрессирующую современность своей страны.

А 10 февраля в 16:30 час. в Вильнюсской Ратуше состоится лекция о франкинсенсе (ладане) – благовониях, которыми Оман славится уже на протяжении не менее трёх тысяч лет. Лекцию будет читать профессор университета Низвы Ахмед Сулейман Аль-Харраси.

В 18:00 в большом зале Ратуши начнётся концерт арабской музыки. Старинную и современную арабскую музыку будут исполнять шесть музыкантов из Омана, ансамбль ассоциации любителей уда. Гостей будут угощать оманским кофе и финиками, присланными в Вильнюс из отборных хозяйств Омана специально для данных мероприятий.

11 февраля своё мастерство и выдумку продемонстрируют мастера арабской каллиграфии, а у посетителей будет возможность принести домой персональный подарок. В этот же день пройдут уроки традиционной живописи.