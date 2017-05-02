В Вильнюсе - выставка "Дорогами Скорины"

4 мая 2017 г. в Национальном музее «Дворец великих князей литовских» состоится открытие международного выставочного проекта «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком».

Проект приурочен к 500-летию издания Франциском Скориной первой печатной книги, что послужило началу книгопечатания в Восточной Европе.

Юбилей внесен в Календарь памятных дат ЮНЕСКО и широко отмечается не только в Беларуси, но и всем мировым сообществом.

В центре выставочного проекта – возвращенная в Республику Беларусь «Малая подорожная книжка» Франциска Скорины (около 1522 года, Вильна) из корпоративной коллекции ОАО «Белгазпромбанк». Она представляет собой подборку церковных книг небольшого формата, предназначенных для путешественников: «Псалтырь», «Часословец», «Шестидневец», «Соборник», акафисты, каноны. В одном переплете книжного издания содержится 18 книг, украшенных уникальными гравюрами, заставками и инициалами, 9 из которых имеют послесловие самого Скорины. Именно «Малую подорожную книжицу» эксперты считают первой книгой, изданной в Великом Княжестве Литовском.

На выставке также будет представлено пражское издание Франциска Скорины «Книга Иова» (1517 год) из фондов Национальной библиотеки Беларуси.

Экспозицию дополнит снятый специально для проекта документальный фильм о жизни и творчестве Ф.Скорины. Особое место в экспозиции займёт путешествие в виртуальную печатную мастерскую.

Проект «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком» организован ОАО «Белгазпромбанк», ЧУК «Арт-Корпорейшн», Национальной библиотекой Беларуси, Посольством Республики Беларусь в Литовской Республике при участии Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Выставка будет проходить до 4 июня 2017 г. в Национальном музее «Дворец великих князей литовских» (Кафедральная площадь 4, Вильнюс).

4 мая 2017 г. в 14.00 в Национальной библиотеке Литвы им.М.Мажвидаса состоится круглый стол «Франциск Скорина. 500-летие книгопечатания в Беларуси и Литве». С белорусской стороны организатором мероприятия выступит Национальная библиотека Беларуси. В круглом столе примут участие руководители главных библиотечных учреждений двух стран. В рамках мероприятия состоится торжественная церемония передачи в дар Национальной библиотекой Беларуси факсимильного издания «Книжное наследие Франциска Скорины» Национальной библиотеке Литвы им.М.Мажвидаса, Библиотеке Врублевских Литовской академии наук, Библиотеке Вильнюсского университета и гимназии им. Ф.Скорины г.Вильнюса.