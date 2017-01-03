В Вильнюсе вспомнят Витаутаса Кернагиса

ru.DELFI.lt
вторник, 3 января 2017 г. 16:26
3 января в малом зале Литовского национального театра драмы состоится показ спектакля «Белый садовник».
Vytautas Kernagis

Спектакль «Белый садовник» — это путешествие по Литве Витаутаса Кернагиса, под аккомпанемент его песен. Не только по внешней оккупированной, освобождающейся и возрождающейся, но и по внутренней Литве – по дому для души, одиночества и вечности.

Спектакль не будет биографическим или документальным, это просто сценический портрет – странного советского и постсоветского времени и ещё более странного артиста, жившего в это время.

Об артисте, который не соблюдал догм и штампов, жил по своим правилам игры и жизни, основные признаки которой – оптимизм, лукавство, ирония с небольшим привкусом меланхолии и свобода.

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