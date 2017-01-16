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Роман Либеров - автор целого ряда документальных лент о русских литераторах: Илье Ильфе и Евгении Петрове, Сергее Довлатове, Иосифе Бродском, Юрии Олеше.

Фильм, рассказывающий трагическую историю жизни поэта от рождения в Варшаве до смерти в лагере на Дальнем Востоке, сочетает документальные кадры, кукольную и рисованную анимацию, компьютерные видеоэффекты и пр.

21 января (суббота) в 12.00 Литературный музей А. Пушкина приглашает на просмотр анимационно-документального фильма Романа Либерова «Сохрани мою речь навсегда», посвященного памяти поэта Осипа Мандельштама.

В Вильнюсе вспомнят Осипа Мандельштама 21 января (суббота) в 12.00 Литературный музей А. Пушкина приглашает на просмотр анимационно-документального фильма Романа Либерова «Сохрани мою речь навсегда», посвященного памяти поэта Осипа Мандельштама.

Некрошюс: в театре становится интересно, когда не понимаешь, как сделано В восстановленном имении Станиславского, подмосковной «Любимовке», Эймунтас Някрошюс начал репетиции «Божественной комедии» Данте (совместный проект литовского театра Meno Fortas и Фонда Станиславского), параллельно с которыми впервые в России проходит его режиссерская лаборатория со студентами лучших российских школ – учениками Льва Додина, Сергея Женовача, Олега Кудряшова, пишет teatral-online.ru.

Рената Литвинова поставит пьесу на музыку Земфиры Российская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова весной 2017 года поставит на сцене МХТ имени Чехова в Москве пьесу «Северный ветер», сообщает ТАСС в четверг, 12 января, в день рождения Литвиновой

Программа мероприятий в честь Дня защитников свободы Литвы 13 января в Литве отмечается День защитников свободы. По этому случаю в стране организуются памятные и эдукационные мероприятия.