В Вильнюсе вспомнят Осипа Мандельштама

21 января (суббота) в 12.00 Литературный музей А. Пушкина приглашает на просмотр анимационно-документального фильма Романа Либерова «Сохрани мою речь навсегда», посвященного памяти поэта Осипа Мандельштама.
Фильм, рассказывающий трагическую историю жизни поэта от рождения в Варшаве до смерти в лагере на Дальнем Востоке, сочетает документальные кадры, кукольную и рисованную анимацию, компьютерные видеоэффекты и пр.
Роман Либеров - автор целого ряда документальных лент о русских литераторах: Илье Ильфе и Евгении Петрове, Сергее Довлатове, Иосифе Бродском, Юрии Олеше.
Мероприятие на русском языке.
Вход свободный.