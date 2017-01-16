В Вильнюсе вспомнят Осипа Мандельштама

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ru.DELFI.lt
понедельник, 16 января 2017 г. 09:35
21 января (суббота) в 12.00 Литературный музей А. Пушкина приглашает на просмотр анимационно-документального фильма Романа Либерова «Сохрани мою речь навсегда», посвященного памяти поэта Осипа Мандельштама.
© Archyvo nuotr.

Фильм, рассказывающий трагическую историю жизни поэта от рождения в Варшаве до смерти в лагере на Дальнем Востоке, сочетает документальные кадры, кукольную и рисованную анимацию, компьютерные видеоэффекты и пр.

Роман Либеров - автор целого ряда документальных лент о русских литераторах: Илье Ильфе и Евгении Петрове, Сергее Довлатове, Иосифе Бродском, Юрии Олеше.

Роман Либеров
Роман Либеров
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Мероприятие на русском языке.

Вход свободный.

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Культура

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