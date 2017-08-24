В Вильнюсе состоится литературный концерт Михаила Веллера

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ru.DELFI.lt
четверг, 24 августа 2017 г. 10:28
12 октября в Вильнюсе состоится литературный концерт Михаила Веллера "Русский бунт от монголов до грузин".
© Organizatorių archyvas

Михаил Веллер - писатель, философ, общественный деятель, активный участник теледебатов.

Михаила Веллера любят или ненавидят – середины нет, – но прислушиваются все. Потому что он бывает нетерпим и радикален, но ошибается редко.

Парадоксальный мыслитель и блестящий оратор, он, в преддверии своего 70-ти летия (его день рождения 20 мая 2018 года), даст три литературных концерта в странах Балтии. 08 октября в Таллинне, 10 октября в Риге, 12 октября в Вильнюсе.

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