12 октября в Вильнюсе состоится литературный концерт Михаила Веллера "Русский бунт от монголов до грузин".

Михаил Веллер - писатель, философ, общественный деятель, активный участник теледебатов.

Михаила Веллера любят или ненавидят – середины нет, – но прислушиваются все. Потому что он бывает нетерпим и радикален, но ошибается редко.

Парадоксальный мыслитель и блестящий оратор, он, в преддверии своего 70-ти летия (его день рождения 20 мая 2018 года), даст три литературных концерта в странах Балтии. 08 октября в Таллинне, 10 октября в Риге, 12 октября в Вильнюсе.