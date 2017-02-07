В Вильнюсе - сольный концерт Михаила Бублика

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 февраля 2017 г. 12:17
30 марта впервые в Вильнюсе на сцене Дворца Конгрессов состоится 2-ух часовой сольный концерт Михаила Бублика.
Фото Радио Шансон

В своей программе артист представит уже знакомые и полюбившиеся публике песни и композиции из своего нового третьего альбома «Маяк» с участием талантливых музыкантов, чье живое исполнение придаст совершенно особое, теплое звучание каждой ноте.

Сегодня Михаил Бублик - очень востребованный певец, собирающий аншлаговые залы и выступающий на лучших концертных площадках. Является постоянным участником популярнейших радио и телевизионных программ.

В 2010 году вышел дебютный сингл Михаила Бублика «Прости», с которым он выступил на церемонии вручения музыкальной премии «Питер FM» в Санкт-Петербурге. Затем вышла композиция «Вместе мы обязательно будем», ставшая одним из главных хитов певца.

Многие впервые услышали о творчестве певца из эфиров «Радио Алла», которые вела Алла Пугачева, и в которых она положительно отзывалась о творчестве Михаила. Осенью 2010 года он переехал в Санкт-Петербург, а затем в Москву, где живёт по сей день. В 2013 году он записал песню «Что мы наделали?» в дуэте с известной российской певицей Еленой Ваенгой. Весной 2014 года Михаил Бублик стал участником шоу «Живой звук» на телеканале «Россия-1». Был участником музыкального проекта в жанре шансон «Три аккорда» на Первом канале.

В 2012 году у Бублика вышел альбом «Art-обстрел. Том I». В этом же году он был удостоен премии «Шансон года» (в Кремле) за песню «Вместе мы обязательно будем», и также премии «Piter FM».

В 2014 году вышел альбом «Музыка про неё», в которой вошло 13 песен (в том числе «Что мы наделали», дуэт с Еленой Ваенгой). В этом же году Михаил вновь удостоен премии «Шансон года» за две песни — «Ясень» (сольно) и «Что мы наделали» (дуэт с Еленой Ваенгой).

В 2015 году номинировался на премию «Шансон года», с песней «Сам тебя выдумал».

В этом же году у Михаила Бублика вышел сборник песен под названием «40 тысяч верст», в который вошло 22 песни.

В 2016 году, Михаил Бублик выпускает свой третий альбом «Маяк», в который вошли 13 композиций.

Творчество Михаила Бублика - это сочетание яркого мелодического таланта, отличного музыкального вкуса и неуемного темперамента. Его музыка свободна от стилистических рамок, и она для него не цель, а потребность в самовыражении. Он пишет не ради денег и популярности, а просто потому, что хочет поделиться частью себя. За его плечами три авторских альбома. Каждый его концерт – это полная, обезоруживающая самоотдача и абсолютная откровенность.

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