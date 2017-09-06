В Вильнюсе - "Сны графа Кайзерлинга" в исполнении известных музыкантов

Александр Вершинин – российский пианист, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Лауреат I-го Международного Фортепианного конкурса «В честь Владимира Горовица» и обладатель специального приза «За лучшую интерпретацию русской музыки», дипломант XI Международного конкурса пианистов им.Джины Бахауэр (Солт-Лейк Сити).
МУзыкаин окончил с отличием Московскую государственную консерваторию им. П.И.Чайковского и аспирантуру, после чего был приглашен на преподавательскую работу. В течение 20 лет и по сей день он работает на двух кафедрах. С 2009 года является профессором Университета Курашики Сакуе (Окаяма, Япония).
Активно занимаясь преподавательской деятельностью, дает множество мастер-классов в России и за рубежом, а также уделяет внимание исполнительской деятельности, принимая участие в международных фестивалях и гастролируя по всему миру: Монпелье, Гебвиллер, Реймс (Франция), фестиваль МИДЕМ в Каннах (Франция), Китакюсю (Япония), Германия, США, Южная Корея и др.
Андрей Звонков – виртуоз классической гитары и мастер электро-гитары, признанный рок-музыкант, со своим почерком, вкусом. Он также известен своей работой с российской группой «Би-2»!
Идея совместить музыкальные шедевры в переложении к гитаре и органу/роялю/клавесину родилась несколько лет назад, а программа «Сны Графа Кайзерлинга», основанная на произведениях Иоганна Себастьяна Баха – вызывает восторг, как у рядовых любителей музыки, так и у признанных в мире знатоков и профессионалов музыкального искусства, утверждают организаторы концерта.
Концерт гитариста Андрея Звонкова и пианиста Александра Вершинина с программой «Сны графа Кайзерлинга» состоится 13 сентября в зале Piano.lt
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