В Вильнюсе - "Снежное шоу" Славы Полунина и Гидона Кремера

Где бы ни появлялся трогательный желтый человечек Асисяй – будь то экзотический Тайвань или нью-йоркский Бродвей, утомленный творчеством Париж или яркая, восприимчивая Москва, – везде его сопровождают восторг и восхищение, слезы радости и улыбки сопереживания героям, созданным талантом великого режиссера и артиста.

«Снежное шоу» Полунина невозможно описать словами, его надо видеть и чувствовать. Когда в зрительный зал мощной бурей летит снег, публика ахает и восторгается в едином порыве. Неизвестно, кто получает большее удовольствие: взрослые становятся снова детьми, а дети с наслаждением и азартом лепят из бумажного снега снежки, не желая уходить после спектакля.

Каждый найдет в спектакле что-то свое. Для кого-то он станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…» А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве Вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комом в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек нежного снега, взорвется восторгом в финале и не даст забыть и еще долго будет будоражить странными, чудесными воспоминаниями...

Нынешнее «Снежное шоу» будет еще более интригующим, удивительным и невероятным. За все время существования «Снежного шоу» не было ни одного похожего друг на друга представления. В Таллинне Слава Полунин выступит вместе с известнейшим скрипачом Гидоном Кремером и его оркестром «Кремерата Балтика».

И Полунин и Кремер – экспериментаторы! Амплитуда искусства Полунина завораживает, как паузы в классической партитуре. Искусство Кремера волшебно по-иному, и два мастера встречаются на стыке двух искусств и говорят друг с другом и с публикой без слов – языком музыки и пантомимы. Настоящая снежная симфония!

«Снежное шоу» – спектакль о доброте, и даже если кто-то пришел на него с плохим настроением, уйдет непременно с хорошим. Зрители становятся частью Snow Show, настроение и реакция публики делают этот спектакль живым и неповторимым.

Уже двадцать лет «Снежное шоу» странствует по миру – Великобритания и Франция, Италия и Мексика, США и Корея, Испания и Россия, – покоряя все новые и новые страны. Все эти годы ему сопутствуют аншлаг/

Дети принимают его спектакли восторженно, хотя, откровенно говоря, это шоу для взрослых, которые все-таки вспоминают, что и им хочется этого щекочущего ощущения счастья от ожидания подарка под новогодней елкой.