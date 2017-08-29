В Вильнюсе прозвучит музыка белорусских композиторов

9 сентября 2017 года в 18.00 в костёле Святых Иоаннов соситоится концерт органной музыки, посвященный 500-летию белорусского книгопечатания.
Šv. Jonų bažnyčia
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В программе – произведения европейских и белорусских композиторов XVI-XXI века: П.Желяховского, И.С.Баха, Г.Бёмы, Т.Дюбуа и др.

Вход на мероприятие свободный.

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