В Вильнюсе пройдет знаменитая ярмарка Казюкаса

Каждый год в первых числах марта улицы Старого города Вильнюса на все выходные заполняются веселой ярмаркой Казюкаса. В этом году она пройдет 3-5 марта.

Это самое крупное мероприятие, на которое собирается множество ремесленников и народных мастеров со всей Литвы.

На ярмарку Казюкаса съезжаются ремесленники не только из самых отдаленных уголков Литвы, но и из соседних стран. Кроме традиционных товаров, на ярмарке Казюкаса продаются изделия, выполненные руками социально поддерживаемых лиц, воспитанников дома опеки.

На ярмарке не только продается множество различных изделий, выполненных народными умельцами, но и проводится много различных мероприятий.

Праздник покровителя Литвы Святого Казимира зародился в XVII веке, а в XIX веке он перерос в ярмарку. Ярмарка Казюкаса – это самый яркий календарный праздник, обладающий столетними традициями. Каждый год ярмарка представляет многообразие искусных изделий ручной работы, традиционные, пестрые и красочные вербы.

Во второй день проведения ярмарки проходят праздничные театрализованные шествия, в которых принимают участие, как и в старые времена, известные ремесленники, пропагандисты народного творчества и старинных ремесел.

Шествие ремесленников и народных мастеров по улицам Вильнюса имеет большое значение еще и потому, что оно объединяет и сплачивает мастеров под одним знаменем для достижения общих творческих целей.