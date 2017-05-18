В Вильнюсе пройдет День уличной музыки

ru.DELFI.lt
четверг, 18 мая 2017 г. 12:05
В третью субботу мая тысячи людей в Литве выходят музицировать на улицы.
Gatvės muzikos diena
© DELFI / Orestas Gurevičius

«День уличной музыки» – это праздник, объединяющий всех, кто говорит на самом универсальном в мире языке – языке музыки.

По призыву музыканта и актёра А. Мамонтоваса любители и профессиональные музыканты выйдут во дворы, на улицы, скверы и площади Вильнюса.

Вооружившись самыми разнообразными музыкальными инструментами, они будут играть рок, классику, джаз, авангард, фольклор, выбивать африканские ритмы. Этот день, который вовлекает все города и городки Литвы в праздник свободного творчества, общения музыкантов и общества.

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