В Вильнюсе проходят "Пушкинские дни"

6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин, в связи с чем 6-10 июня в Литературном музее им. А.Пушкина в Вильнюсе пройдут "Пушкинские дни".
Программа:
6 июня
11.00 Возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина
12.00 Поэтическое посвящение*
*Регистрация чтецов по эл. почте info.puskino@vilniausmuziejai.lt. Регламент - до 7 мин. В письме обязательно указать название выбранных произведений для декламации.
15.00 Музыкальное посвящение
Исполнители: Квартет им. М. К. Чюрлёниса
10 июня
12.00 Уличные забавы:
активные игры (городки, крокет, метание колец),
мастер-класс по керамике для детей, угощения
14.00 Концерт русского романса
Исполнители: Юдита Лейтайте, Сергей Криницын
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Литературный музей А. С. Пушкина
ул. Субачяус д. 124, Вильнюс