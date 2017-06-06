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6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин, в связи с чем 6-10 июня в Литературном музее им. А.Пушкина в Вильнюсе пройдут "Пушкинские дни".

Во Франции открыли памятник Ивану Бунину Иван Бунин любил французский город Грас, это неподалеку от Канн. В 1940-м году записал в дневнике: «Думал ли я, что в каком-то Грасе протечет чуть не четверть всей моей жизни». В этом городе установлен памятник Бунину.

В Вильнюсе проходят "Пушкинские дни" 6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин, в связи с чем 6-10 июня в Литературном музее им. А.Пушкина в Вильнюсе пройдут "Пушкинские дни".

Сокуров удостоен "европейского Оскара" за вклад в кинематограф Российский режиссер Александр Сокуров отмечен почетной премией Европейской киноакадемии за жизненные достижения в кинематографе. Награждение состоится 9 декабря.

Сценарий Владимира Высоцкого экранизируют спустя 40 лет после создания Сценарий, написанный в конце 1970-х годов Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским, наконец будет экранизирован, пообещал продюсер Александр Роднянский на очной защите проектов компаний - лидеров российского кинопроизводства, претендующих на господдержку.