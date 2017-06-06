В Вильнюсе проходят "Пушкинские дни"

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ru.DELFI.lt
вторник, 6 июня 2017 г. 09:13
6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин, в связи с чем 6-10 июня в Литературном музее им. А.Пушкина в Вильнюсе пройдут "Пушкинские дни".
© DELFI

Программа:

6 июня

11.00 Возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина

12.00 Поэтическое посвящение*

*Регистрация чтецов по эл. почте info.puskino@vilniausmuziejai.lt. Регламент - до 7 мин. В письме обязательно указать название выбранных произведений для декламации.

15.00 Музыкальное посвящение

Исполнители: Квартет им. М. К. Чюрлёниса

10 июня

12.00 Уличные забавы:

активные игры (городки, крокет, метание колец),
мастер-класс по керамике для детей, угощения

14.00 Концерт русского романса

Исполнители: Юдита Лейтайте, Сергей Криницын

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Литературный музей А. С. Пушкина
ул. Субачяус д. 124, Вильнюс

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