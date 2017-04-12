В апереле в Вильнюсе проходят Дни Эстонии.

Программа:

20 апреля. Возможности обучения в Эстонии



В четверг, 20 апреля, 11:00 – 16:00 на филологическим факультете Вильнюсского университета (Университето 5, Domus Philologiae, фойе) Annely Tank, специалист фонда поддержки обмена просвещения «Archimedes» познакомит с различными программами Европейского Союза в Эстонии, предоставляющими возможности обмена студентами и учёными.

20 апреля. Киновечер: «Мандарины»

В четверг, 20 апреля, в 17:30 на филологическом факультете Вильнюсского университета (Университето 5, Domus Philologiae, аудитория 92).

«Мандарины» — это простой, но ошеломляющий рассказ о старом эстонце, который в 1990 году во время войны в Грузии заботился о двух раненых военных, которые воевали на разных сторонах. Фильм несёт весть – эмпатия решает конфликты. В 2015 году фильм был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации лучший иностранный фильм. Фильм с субтитрами на английском языке.

22 апреля. Мастерские по плетению корзин

В субботу, 22 апреля, в 11:00 в Доме национальных общин (ул. Ругиклос 25, I этаж)

По примеру руководителя все участники мастерской освоят основы плетения корзин и сплетут по корзине. Плата участника – 10 евро. Регистрация для участия в мероприятии до 20 апреля по адресу: udamasickiene@gmail.com.

22 — 23 апреля. Дни открытых дверей в посольстве Эстонии

11:00 — 16:00 (ул. Мицкявичяус 4A)

Во время выходных дней, в которые будут дни открытой архитектуры «Open House Vilnius», гиды-добровольцы будут проводить экскурсии и ближе познакомят с оригинальным зданием посольства Эстонии. Необходима предварительная регистрация: www.openhousevilnius.lt.

25 апреля. Открытие выставки «Путь эстонцев в Австралию»



Во вторник, 25 апреля, в 12:00 в Литовской технической библиотеке (ул. Св. Игното 6, II этаж)

Выставка фотографий о жизни эстонцев-беженцев, которые впоследствии перебрались в Австралию, в DP лагере на территории Германии после окончания Второй мировой войны. Выставку откроет Maie Barrow, президент союза сообществ эстонцев Австралии.

25 апреля. Лекция: «В бесконечном пути в Эстонию»

Во вторник, 25 апреля, в 18:00 на филологическим факультете Вильнюсского университета (Университето 5, Domus Philologiae, К. Донелайчио аудитория)

С классикой эстонской литературы слушателей познакомит Дануте Сирийос Гирайте, переводчица многотомного романа A.H. Tammsaare "Правда и правосудие". Лекция на литовском языке.

26 — 27 апреля. Передвижная выставка Научного центра AХХAA

26 — 27 апреля 12:00 — 19:00 Торговый Центр «Panorama» (ул. Салтонишкю 9)

Крупнейший в странах Балтии Научный центр, расположенный в городе Тарту, всем интересующимся представит на обозрение множество экспонатов, наиболее интересные творческие мастерские и молниеносный научный театр. Участие бесплатное.