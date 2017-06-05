В Вильнюсе - проект "Звезда погаснет – две воскреснут"

8 июня 2017 г. в Музее театра, музыки и кино в Вильнюсе состоится открытие выставочного проекта “Зорка згасне – дзве ўскрэсне” (“Звезда погаснет – две воскреснут”).

Выставка приурочена к 135-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы. Проект отражает влияние творчества Я.Купалы на формирование национального театра в исторической панораме ХХ-ХХI веков.

Место проведения выставки выбрано неслучайно. Именно в Вильнюсе – центре национального возрожденческого движения – был создан Белорусский музыкально-драматический кружок. Общество объединило людей разных профессий, социального происхождения ради возвращения белорусского слова на профессиональную сцену, кульминационным моментом которого стала премьера “Павлінкі” Я.Купалы в 1913 году.

На выставке будут показаны уникальные раритеты из фондов Государственного литературного музея Я.Купалы: театральные афиши, сценические костюмы, фотографии знаменитых постановок “Павлінкі”, “Раскіданага гнязда”, “Тутэйшых”. Воплощенные на сцене произведения Купалы стали настоящей школой актерского мастерства для нескольких поколений звезд национального театра.

Впервые широкой публике будут представлены документы из Литовского архива литературы и искусства (г.Вильнюс), раскрывающие интересные подробности деятельности Белорусского музыкально-драматического кружка в 1911-1915 годах и его друзей: Александра Бурбиса, Игната Буйницкого, Бориса Даниловича, Леопольда Родевича, Франтишка Олехновича, Павлины Меделки, Янки Купалы и его будущей жены Владиславы Станкевич.

Проект проходит при поддержке Посольства Республики Беларусь в Литве.

Янка Купала – классик мировой и белорусской литературы, один из основателей новой белорусской литературы и современного белорусского литературного языка, драматург, публицист, переводчик, общественный деятель, народный поэт Беларуси.

Перевел на белорусский язык “Слово о полку Игореве”, международный пролетарский гимн “Интернационал”, польский текст в пьесах В.Дунина-Марцинкевича “Идиллия” и “Залёты”, либретто оперы “Галька” Станислава Монюшко, поэму Александна Пушкина “Медный всадник”, ряд стихотворений и поэм Тараса Шевченко, отдельные произведения Н.Некрасова, И.Крылова, А.Кольцова и др.

Выставка действует до 7 сентября 2017 г.