В Вильнюсе - премьера спектакля "Легенда о Великом Комбинаторе"

Режиссер Роландас Аткочюнас в своей новой постановке "Легенда о Великом Комбинаторе" снова окунет зрителей в разнузданную атмосферу эпохи НЭП-а, как это было в его постановке «Зойкина квартира» М. Булгакова.

«В своём решении спектакля я не беру в толк ни социальные, ни политические мотивы, заложенные в произведении, меня больше всего заботят человеческие отношения, – говорит режиссёр и автор инсценировки романа. – Действие будущего спектакля будет происходить на некоем символическом корабле, плывущем в никуда. Тут может подразумеваться и «Титаник», и Ноев ковчег, и что угодно. Будут присутствовать все персонажи романа Ильфа и Петрова, и все перипетии будут соблюдены. Но в дополнение к тому будет разыгран и библейский мотив о Моисее и об великом исходе еврейского народа. Скитания народа по свету – это ещё одна тема будущего спектакля. Жанр спектакля я бы определил как «эпическую фантасмагорию скитаний». Поэтому для тех наших зрителей, которые настроятся на обычную комедию, здесь будет заготовлено немало сюрпризов.»

В спектакле заняты:

Ипполит Матвеевич - Александр Агарков

Остап Бендер - Валентин Новопольский

Клавдия Ивановна - Анжела Бизунович

Отец Федор - Валентин Киреев

Катерина Александровна - Люда Гнатенко / Юлия Крутко

Архивариус - Михаил Макаров

Грицацуева - Александра Метальникова

Лиза - Юлиана Володько / Елена Орлова

Коля - Александр Шпилевой / Тельман Рагимов

Эрнест Павлович - Валентин Круликовский / Артур Своробович

Эллочка - Евгения Гладий / Юлиана Володько

Адинистратор; Помощник режиссёра - Александр Канаев / Корнелия Красильниковайте

Авессалом Владимирович - Вячеслав Лукьянов

Матильда и Клотильда - Инга Тухватуллина , Эдита Гончарова

Инженеры Брунсы - Инга Машкарина , Видмантас Фиялкаускас

Первый актёр - Дмитрий Денисюк

Второй актёр - Сергей Зиновьев

Третий актёр - Максим Тухватуллин

Четвертый актёр - Артур Алексеев

Актеры бродячей труппы - Юлиана Володько, Евгения Гладий, Эдита Гончарова, Корнелия Красильниковайте, Вячеслав Лукьянов, Инга Машкарина, Елена Орлова, Тельман Рагимов, Артур Своробович, Александр Шпилевой, Инга Тухватуллина, Максим Тухватуллин, Видмантас Фиялкаускас