В Вильнюсе - премьера спектакля "Легенда о Великом Комбинаторе"

ru.DELFI.lt
вторник, 14 марта 2017 г. 11:56
Режиссер Роландас Аткочюнас в своей новой постановке "Легенда о Великом Комбинаторе" снова окунет зрителей в разнузданную атмосферу эпохи НЭП-а, как это было в его постановке «Зойкина квартира» М. Булгакова.
Фото Д.Матвеева

«В своём решении спектакля я не беру в толк ни социальные, ни политические мотивы, заложенные в произведении, меня больше всего заботят человеческие отношения, – говорит режиссёр и автор инсценировки романа. – Действие будущего спектакля будет происходить на некоем символическом корабле, плывущем в никуда. Тут может подразумеваться и «Титаник», и Ноев ковчег, и что угодно. Будут присутствовать все персонажи романа Ильфа и Петрова, и все перипетии будут соблюдены. Но в дополнение к тому будет разыгран и библейский мотив о Моисее и об великом исходе еврейского народа. Скитания народа по свету – это ещё одна тема будущего спектакля. Жанр спектакля я бы определил как «эпическую фантасмагорию скитаний». Поэтому для тех наших зрителей, которые настроятся на обычную комедию, здесь будет заготовлено немало сюрпризов.»

В спектакле заняты:

Ипполит Матвеевич - Александр Агарков
Остап Бендер - Валентин Новопольский
Клавдия Ивановна - Анжела Бизунович
Отец Федор - Валентин Киреев
Катерина Александровна - Люда Гнатенко / Юлия Крутко
Архивариус - Михаил Макаров
Грицацуева - Александра Метальникова
Лиза - Юлиана Володько / Елена Орлова
Коля - Александр Шпилевой / Тельман Рагимов
Эрнест Павлович - Валентин Круликовский / Артур Своробович
Эллочка - Евгения Гладий / Юлиана Володько
Адинистратор; Помощник режиссёра - Александр Канаев / Корнелия Красильниковайте
Авессалом Владимирович - Вячеслав Лукьянов
Матильда и Клотильда - Инга Тухватуллина , Эдита Гончарова
Инженеры Брунсы - Инга Машкарина , Видмантас Фиялкаускас
Первый актёр - Дмитрий Денисюк
Второй актёр - Сергей Зиновьев
Третий актёр - Максим Тухватуллин
Четвертый актёр - Артур Алексеев
Актеры бродячей труппы - Юлиана Володько, Евгения Гладий, Эдита Гончарова, Корнелия Красильниковайте, Вячеслав Лукьянов, Инга Машкарина, Елена Орлова, Тельман Рагимов, Артур Своробович, Александр Шпилевой, Инга Тухватуллина, Максим Тухватуллин, Видмантас Фиялкаускас

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В Вильнюсе - премьера спектакля "Легенда о Великом Комбинаторе"

Фото Д.Матвеева
Режиссер Роландас Аткочюнас в своей новой постановке "Легенда о Великом Комбинаторе" снова окунет зрителей в разнузданную атмосферу эпохи НЭП-а, как это было в его постановке «Зойкина квартира» М. Булгакова.

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