В Вильнюсе покажут спектакль "Джекпот с доставкой на дом"

9 апреля во Дворце Конгрессов состоится спектакль "Джекпот с доставкой на дом" с участием великолепных артистов: Елены Воробей, Михаила Полицеймако, Оскара Кучеры и Дарьи Поверенновой / Анны Невской.

Хорошие комедии, как известно, пользуются успехом у зрителей, ведь все любят от души посмеяться и весело провести время.

А в спектакле "Джекпот с доставкой на дом" к тому же играют признанные звёзды театра, эстрады и кино. Эта лёгкая и смешная комедия рассказывает нам невероятную жизненную историю, где все её герои, попадая в комические ситуации, надеются обрести своё счастье.

Это удивительно трогательная история с яркими персонажами и неожиданными комедийными ситуациями.

Билеты в кассах TIKETA.