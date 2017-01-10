В Вильнюсе покажут рок-оперу "Юнона и Авось"

ru.DELFI.lt
вторник, 10 января 2017 г. 12:22
28 марта на сцене Compensa будет показана одна из самых известных и востребованных рок-опер - «Юнона и Авось» в постановке театра под руководством композитора Алексея Рыбникова — самого автора музыки этой выдающейся рок-оперы.
© Organizatorių nuotr.

Вокальные номера поставлены известной певицей Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх А.Рыбникова, а великолепные хореографические номера - Жанной Шмаковой, хореографом-постановщиком многих супер популярных мюзиклов.

Премьера рок-оперы «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более 30 лет идет с неизменным успехом и аншлагами.

Авторы рок-оперы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия… Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.

Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, театр под руководством народного артиста РФ, Лауреата Государственной премии РФ, композитора Алексея Львовича Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной инновацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.

В спектакле заняты блестящие московские артисты – звезды новой волны.

Алексей Рыбников — обладатель платинового диска за 2 миллиона проданных экземпляров «Юноны и Авось». Опера в его постановке с триумфом проходит в России и за ее пределами, в том числе Франции, США, Канаде, Германии и многих других странах.

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