В Вильнюсе – новый проект Андрея Макаревича и Владимира Тарасова

17-го сентября в Вильнюсском Дворце Конгрессов будет представлен новый проект «Про...», в котором примут участие бессменный лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич, легендарный барабанщик Владимир Тарасов, а также саксофонист Людас Моцкунас (Вильнюс), пианист Евгений Борец и контрабасист Сергей Хутас (Москва).

И хотя А. Макаревич и В. Тарасов знакомы уже много лет, первый совместный проект состоялся два года назад в рамках фестиваля «Литуаника» в столичном Нагорном парке. Тогда всё прошло довольно солидно, всеми любимые песни «Машины Времени» звучали в джазовом исполнении и обе стороны только присматривались друг к другу. Теперь так же чинно не будет, но будет очень интересно.

Новый проект «Про...» будет особенным: А. Макаревич будет играть на гитаре и читать свои стихи, подбирая их под то, что происходит на сцене. Ну и конечно споёт. Но никакого расслабления под знакомые с детства мотивы: вместо него - диалог пяти инструментов, который существует здесь и сейчас и исчезает в момент окончания звука. И все это - под острые, точные, горькие стихи.

«Я всегда из своего джазового «окна» наблюдал за тем, что делает Андрей Макаревич. Поэтому ни капли не сомневался, приняв участие в совместном проекте на фестивале «Литуаника» в Вильнюсе два года назад. Замечательный поэт и исполнитель с абсолютно правильным джазовым свингом и мышлением», - говорит Владимир Тараcов.

«Владимира Тарасова я знаю очень много лет. Два года назад состоялся наш первый совместный эксперимент на фестивале «Литуаника». Сегодня в проекте «Про…» мы хотим соединить нашу музыку с моими стихами - теми, что предназначаются для чтения. Проект получился интернациональный - Евгений Борец и Сергей Хутас из Москвы, Владимир Тарасов и Людас Моцкунас - из Вильнюса», - коментирует Андрей Макаревич.