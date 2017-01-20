В Вильнюсе - Дни культуры кофе

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ru.DELFI.lt
пятница, 20 января 2017 г. 12:16
13-20 февраля в Вильнюсе в торговоразвлекательном центре Panorama пройдут Дни культуры кофе.
© Shutterstock nuotr.

Дни культуры кофе – это единственное профессиональное мероприятие, предназначенное для людей, стремящихся к высококачественной жизни, обожающим кофе, интересующимся культурой употребления кофе.

А также профессионалам кофейного рынка: представителям торговых сетей, поставщикам, производителям, дегустаторам кофе.

«Дни культуры кофе» объединяют ежегодный чемпионат по приготовлению кофе, чемпионат по рисованию на молочной пенке и праздник кофе.

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