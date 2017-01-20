В Вильнюсе - Дни культуры кофе

Дни культуры кофе – это единственное профессиональное мероприятие, предназначенное для людей, стремящихся к высококачественной жизни, обожающим кофе, интересующимся культурой употребления кофе.
А также профессионалам кофейного рынка: представителям торговых сетей, поставщикам, производителям, дегустаторам кофе.
«Дни культуры кофе» объединяют ежегодный чемпионат по приготовлению кофе, чемпионат по рисованию на молочной пенке и праздник кофе.
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