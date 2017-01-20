Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.

«Дни культуры кофе» объединяют ежегодный чемпионат по приготовлению кофе, чемпионат по рисованию на молочной пенке и праздник кофе.

В Вильнюсе - Дни культуры кофе 13-20 февраля в Вильнюсе в торговоразвлекательном центре Panorama пройдут Дни культуры кофе.

Режиссер Римас Туминас отмечает юбилей Литовскому режиссеру, художественному руководителю Вахтанговского театра Римасу Туминасу сегодня исполняется 65 лет.

Режиссер Виталий Манский: если Украина хочет победить, она должна просто стать благополучной страной В пятницу, 13 января, в московском доме кино на торжественной церемонии подведения итогов киногода Гильдия киноведов и кинокритиков России назвала событием года сразу два фильма Виталия Манского "В лучах солнца" и "Родные". Тема первой — жизнь в КНДР, тема второй — события в Восточной Украине.

В российский прокат выходит фильм Кончаловского "Рай" В российский прокат в четверг, 19 января, выходит фильм Андрея Кончаловского, выдвинутый от России на "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Как сообщает ТАСС, только в Москве лента будет идти в 24 кинотеатрах.