В Вильнюсе - детский балетный спектакль "Щелкунчик"

ru.DELFI.lt
пятница, 21 июля 2017 г. 16:12
9 декабря на сцене вильнюсского Театра танцев состоится показ единственного балетного спектакля на музыку П. И. Чайковского «Щелкунчик».
© Shutterstock nuotr.

Спектакль создан школой Вежновец - это балетная студия, созданная заслуженной артисткой Республики Беларусь примой-балериной Мариной Вежновец.

Зрители Парижа и Москвы, Лондона и Хельсинки, Вены и Братиславы рукоплескали мастерству и удивительному профессионализму юных артистов балета, многие из которых являются лауреатами балетных конкурсов и задолго до окончания школы были ангажированы лучшими балетными труппами мира.

Музыка П. И. Чайковского, яркие декорации, красивые костюмы, интересный сказочный сюжет создают на сцене поистине волшебное зрелище.

Специалисты в области балетного искусства отмечают высокий уровень постановок и их уникальность – классический балет в исполнении детей.

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Культура

В Вильнюсе - детский балетный спектакль "Щелкунчик"

В Вильнюсе - детский балетный спектакль Щелкунчик
9 декабря на сцене вильнюсского Театра танцев состоится показ единственного балетного спектакля на музыку П. И. Чайковского «Щелкунчик».

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