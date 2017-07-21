В Вильнюсе - детский балетный спектакль "Щелкунчик"

9 декабря на сцене вильнюсского Театра танцев состоится показ единственного балетного спектакля на музыку П. И. Чайковского «Щелкунчик».

Спектакль создан школой Вежновец - это балетная студия, созданная заслуженной артисткой Республики Беларусь примой-балериной Мариной Вежновец.

Зрители Парижа и Москвы, Лондона и Хельсинки, Вены и Братиславы рукоплескали мастерству и удивительному профессионализму юных артистов балета, многие из которых являются лауреатами балетных конкурсов и задолго до окончания школы были ангажированы лучшими балетными труппами мира.

Музыка П. И. Чайковского, яркие декорации, красивые костюмы, интересный сказочный сюжет создают на сцене поистине волшебное зрелище.

Специалисты в области балетного искусства отмечают высокий уровень постановок и их уникальность – классический балет в исполнении детей.