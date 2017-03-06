В Вильнюсе - детский балет "Спящая красавица"

1 мая в Вильнюсе на сцене Театра танцев свой балетный спектакль «Спящая красавица» представит Балетная школа Вежновец - балетная студия, созданная заслуженной артисткой Беларуси Марины Вежновец.

Балет на музыку П.И.Чайковского был адаптирован для исполнения детьми, серьезно занимающимися классической хореографией. Премьера спектакля состоялась в октябре 2013 года.

В спектакле принимают 30 учащихся. Самым маленьким балеринам – 4 года.

В спектакле много разноплановых ролей – Принц и Принцесса, Фея Сирени со своей свитой, Феи Резвости, Щедрости, Нежности, Смелости, Кот и Кошечка, Красная шапочка и Волк, Синяя птица.

Музыка П.И.Чайковского, яркие декорации, красивые костюмы, интересный сказочный сюжет создают на сцене волшебное зрелище. Специалисты в области балетного искусства отмечают высокий уровень постановок и их уникальность – классический балет в исполнении детей.