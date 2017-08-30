В Венеции открывается самый старый кинофестиваль в мире

В этот раз фестиваль откроется мировой премьерой фильма американского режиссера, дважды лауреата "Оскара" Александра Пэйна "Короче". В этом фильме семейная пара в исполнении Мэтта Дэймона и Кристен Уиг решается на рискованный эксперимент, который может дать надежду на преодоление проблемы перенаселения планеты, отмечает ТАСС.
За главный приз также поборется Джордж Клуни со своей седьмой режиссерской работой - черной комедией "Субурбикон", главные роли в которой сыграли Мэтт Дэймон и Джулианна Мур. Также программа включает фильмы Даррена Аронофски, Гильермо Дель Торо, Стивена Фрирза, Ай Вэйвэя.
"Во-первых, будет на основном конкурсе фильм "Людской поток", или "Человеческий поток", Ай Вэйвэйя, главного современного художника. Это фильм о беженцах. Я его очень жду. Будет новый фильм Абделатифа Кешиша. Особенно интересен фильм под названием "Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури". Он, кстати, выходит в российский прокат 1 февраля. Фильм Мартина Макдоны с Френсис Макдормэнд в главной роли. Американская пресса даже уже, не глядя, пророчит ей какие-то там шансы на оскаровскую номинацию. Темной лошадкой фестиваля может стать фильм с интересным названием "Вудшок". Он показывается в программе Cinema del Giardino. Этот фильм - дебют в полнометражном кино двух известных в узких кругах американских дизайнеров", - прокомментировала BFM разворачивающуюся в Венеции борьбу кинокритик Марина Латышева.
Закрываться смотр будет премьерой новой работы японца Такеши Китано, который представит третий фильм из его начатой в 2010 году трилогии "Беспредел".
Из новшеств этого года стоит отметить конкурс, посвященный виртуальной реальности. В нем участвуют 22 экспериментальные работы. Отдельный конкурс проводится среди документальных лент о кино, в нем участвует французский фильм о кино революционной России, сделанный исключительно на архивных материалах.
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