В Великокняжеском дворце - День оперы

По случаю дня оперы в Литве, Великокняжеский дворец уже в пятый раз приглашает жителей Вильнюса и гостей столицы именно с жанра оперы начать осенний сезон культурных мероприятий! День оперы пройдет 2 сентября.

ПРОГРАММА

10:00–17:00 | Интерактивная музыкальная инсталляция МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТОЛ

Экспозиции музея

Почувствуйте себя настоящим композитором и вживую создавайте свою собственную музыку!

С помощью интерактивного стола «MashMachine» вы сможете компоновать различные версии одного известного произведения как в одиночку, так и позвав на помощь друзей.

11:00–17:00 | Ориентационная игра ЗВУЧАЩИЙ РЕБУС

Приглашаем осмотреть экспозиции музея и внимательно выискивать укрывшиеся намёки на оперу, музыкальные инструменты, нотки и другие музыкальные детали. Ответьте на вопросы, решите ребус и выиграйте связанные с музыкой призы Дворца великих князей литовских.

16:00–17:00 | Эдукационное занятие для семей с детьми в возрасте 5-10 лет «Импровизируем оперу: ПОХИЩЕНИЕ ЕЛЕНЫ» Начало в вестибюле Посетителей

У участников воспитательного занятия будет возможность ознакомиться с жанром оперы эпохи Барокко, узнать о первой постановке оперы в Литве, об инициаторе этой постановки — великом князе литовском и короле Польши Владиславе Вазе и о его театре, дети и члены семьи смогут войти в роль не только артистов оперы, творцов сцены, но и в роли самого правителя и его жены.

Необходима предварительная регистрация.

17:30–19:30 | опера Johanno Sebastiani (1622–1683) "Pastorello musicale"

Программу мероприятий дней старинной оперы венчает мировая премьера современной постановки оперы Johanno Sebastiani «Pastorello musicale», которая состоится в ренессансной гостиной Дворца великих князей литовских.