В Театре оперы и балета - постановка "Пиаф"

18 мая в Театре оперы и балета будет показан спектакль "Пиаф". Премьера балета состоялась 21 апреля 2017 года.

Спектакль создан по мотивам музыки Эдит Пиаф, Габриэля Форе, Мориса Равеля и др.

Хореограф - Mauro Bigonzetti (Италия).

Художник по декорациям и свету - Carlo Cerri (Италия).

Премьера 21 апреля 2017 года.

«Non, je ne regrette rien» – эта песня облетела весь мир, олицетворяя жизненный лозунг «Нет, я не о чём не жалею». Им руководствовалась в жизни исполнительница, легендарная Эдит Пиаф, в совершенстве владеющая своим преисполненным печали голосом при исполнении песен о любви, утратах, страсти и парижской жизни.

Маленькую, хрупкую, очень эмоциональную певицу называли воробышком Парижа, для французов она – национальная ценность и гордость. Эдит Пиаф на все времена осталась в памяти поклонников жанра шансон.

Хореография Mauro Bigonzetti – это замысел, чувства, атлетичность и красота. Его язык движений необычайно жизненный, создающий гипнотическую образную панораму. В своём творчестве M. Bigonzetti отдаёт дань великим личностям, большой успех имели его спектакли «Малер», «WAM» (посвящённый Вольфгангу Амадею Моцарту), Omaggio a Bach и Caravaggio. Спектакль «Пиаф» создан в 2010 году для труппы Ганноверского государственного театра оперы и балета.