В Театре оперы и балета - постановка "Пиаф"

ru.DELFI.lt
четверг, 18 мая 2017 г. 16:23
18 мая в Театре оперы и балета будет показан спектакль "Пиаф". Премьера балета состоялась 21 апреля 2017 года.
Edith Piaf ir Theo Sarapo
© Vida Press

Спектакль создан по мотивам музыки Эдит Пиаф, Габриэля Форе, Мориса Равеля и др.

Хореограф - Mauro Bigonzetti (Италия).

Художник по декорациям и свету - Carlo Cerri (Италия).

Премьера 21 апреля 2017 года.

«Non, je ne regrette rien» – эта песня облетела весь мир, олицетворяя жизненный лозунг «Нет, я не о чём не жалею». Им руководствовалась в жизни исполнительница, легендарная Эдит Пиаф, в совершенстве владеющая своим преисполненным печали голосом при исполнении песен о любви, утратах, страсти и парижской жизни.

Маленькую, хрупкую, очень эмоциональную певицу называли воробышком Парижа, для французов она – национальная ценность и гордость. Эдит Пиаф на все времена осталась в памяти поклонников жанра шансон.

Хореография Mauro Bigonzetti – это замысел, чувства, атлетичность и красота. Его язык движений необычайно жизненный, создающий гипнотическую образную панораму. В своём творчестве M. Bigonzetti отдаёт дань великим личностям, большой успех имели его спектакли «Малер», «WAM» (посвящённый Вольфгангу Амадею Моцарту), Omaggio a Bach и Caravaggio. Спектакль «Пиаф» создан в 2010 году для труппы Ганноверского государственного театра оперы и балета.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

В Театре оперы и балета - постановка "Пиаф"

Edith Piaf ir Theo Sarapo
18 мая в Театре оперы и балета будет показан спектакль "Пиаф". Премьера балета состоялась 21 апреля 2017 года.

В Вильнюсе пройдет День уличной музыки (1)

Gatvės muzikos diena
В третью субботу мая тысячи людей в Литве выходят музицировать на улицы.

Во Франции стартовал 70-й Каннский кинофестиваль

Во Франции стартовал 70-й Каннский кинофестиваль
Во Франции на Лазурном Берегу стартовал юбилейный, 70-й Каннский кинофестиваль.

Умер актер и кинорежиссер Олег Видов (15)

Фото Lifeactor.ru
В США на 74-м году жизни умер советский и американский актер, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Олег Видов. Об этом, со ссылкой на слова его супруги Джоан Борстин, сообщает РИА Новости.

Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров (1)

Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров
Российский журнал Forbes впервые составил рейтинг самых коммерчески успешных режиссеров РФ. В него попали создатели фильмов, сборы которых значительно превзошли потраченные бюджеты на их производство. Анализировались картины, снятые после 2000 года.
Facebook друзья
Rambler's Top100