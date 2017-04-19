В Санкт-Петербурге "Аринушка" представила мистерию "Старая вера"

На концерте, посвящённом дню восстановления независимости Литвы в Санкт-Петербурге, ансамбль «Аринушка» представил мистерию композитора Линаса Римши «Старая вера».

13 апреля 2017 года в 19 часов в Концертном зале «Яани Кирик» (Эстонская церковь Святого Иоанна) прошел российско-литовский концерт, приуроченный ко Дню восстановления независимости Литвы. Организаторы концерта - Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, совместно с Генеральным консульством Литовской Республики в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. А. Римского-Корсакова, при поддержке Министерства культуры Литовской Республики, Совета по культуре Литвы, Департамента национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Вильнюсской музыкальной школы имени Бронюса Йонушаса.

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Среди гостей – дипломаты, мэр г. Зарасай Николай Гусев, преподаватели и студенты Санкт-Петербургской консерватории, представители литовской общины Санкт-Петербурга. В этот вечер на одной площадке встретились музыкальные традиции двух культур – России и Литвы. Это был не только диалог стран, но и диалог разных направлений: аутентичного фольклора и его авторских интерпретаций.

В первом отделении концерта музыканты из Литвы – фольклорный ансамбль «Аринушка» (руководители Ирена и Николай Захаровы), перкуссионисты Лаймонас Станюлёнис, Лукас Будзинаускас, Эрнестас Верба, совместно с петербургским Молодежным симфоническим оркестром имени А. Р. Паулавичюса (художественный руководитель и дирижер – Алексей Васильев), известным московским гитаристом Александром Папий, исполнителями уникального горлового пения Баттулги Ванчиндоржи (Монголия) и Харатай Таскараков (Республика Хакасия) исполнили произведение «Старая вера» современного литовского композитора Линаса Римши. Основанное на фольклоре русских старообрядцев и написанное в формате world music (музыка мира или этника) произведение публика встретила с восторгом. «Я не ожидала - до слез, видимо, где-то в глубине мы знаем откуда мы пришли и с чем!

Генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис отметил, что очень долго размышлял над тем, как отметить в Петербурге день восстановления независимости Литвы.

"В Петербурге сделать это "как-нибудь" просто неприлично,- сказал он. - Нам нужно было показать разные стороны нашего государства". По словам Нумгаудиса, без показа того, какие народы и как живут в Литве, "фотография" была бы неполной, черно-белой.

Фольклорный ансамбль «Аринушка», в этом году празднующий свое 20-летие - единственный в Литве коллектив, достоверно представляющий традиционную культуру русских, белорусов, поляков, украинцев, татар и других народов, с давних времен проживающих на территории Литвы. Не нуждающийся у себя в стране в отдельном представлении, коллектив известен всем не только как лауреат многих фольклорных фестивалей и конкурсов, но также как заказчик и участник проектов в стиле world music, авторы которых - литовские и русские композиторы. Приглашение Генерального консула Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюса Нумгаудиса представить яркий пример музыкальной культуры многонациональной Литвы в интерпретации талантливого литовского композитора Линаса Римши, для «Аринушки» не только честь и большая ответственность, но и высокая оценка 20-летней творческой деятельности. Генеральный консул поблагодарил всех гостей концерта и выразил надежду, что такие встречи станут регулярными.

Ректор Санкт-Петербургской Консерватории профессор Алексей Васильев добавил, что с Литвой сложились особые отношения. "Оркестр, которым я руковожу - молодежный симфонический оркестр носит имя Паулавичюса - российского композитора литовского происхождения, - сказал Алексей Васильев. - И эти связи не прерывались никогда". Он отметил, что произведения, которые представлены на концерте, помогают ощутить единство мировых культур.

Во второй части концерта фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (художественный руководитель – Галина Лобкова) представил зрителям программу «Праздничные молодёжные гуляния в народных традициях». Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу зимних праздничных собраний молодёжи – «святочных игрищ», а также познакомиться с традицией весенних уличных хороводных гуляний, которые начинаются после Пасхи. Прозвучали напевы Русского Севера, Урала и Сибири, записанные в фольклорных экспедициях и максимально приближенные к подлинному, этнографически достоверному звучанию.

Диалог двух культур продолжится в Каунасе, где в апреле пройдут Дни Санкт-Петербурга.