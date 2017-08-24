В Русском театре Литвы премьера - "Пигмалион"

15-16 сентября в Русском драматическом театре Литвы состоится премьера спектакля "Пигмалион". Постановку пьесы осуществляет Линда Урбона, воспитанница Тбилисского университета театра и кино им. Шота Руставели. В её творческой команде – грузинская художница-сценограф Нино Китиа и знаменитый литовский театральный композитор Фаустас Латенас.

Античный миф повествует о царе острова Кипр Пигмалионе, который, влюбившись в Афродиту, высек из мрамора её статую и обратился к богине с мольбой вдохнуть в холодное изваяние жизнь. Тронутая такой любовью, Афродита оживила статую, которая стала женой Пигмалиона по имени Галатея.

Но классическая пьеса «Пигмалион» знаменитого ирландского писателя, драматурга и Нобелевского лауреата Джорджа Бернарда Шоу (George Bernard Shaw, 1856-1950) – это иная история. Её сюжет – об уличной торговке Элизе Дулитл, которую два циника аристократа, профессор Хиггинс и полковник Пикеринг, решили ради пари обучить аристократическому красноречию и манерам дамы из высшего общества. Это одна из самых популярных пьес мирового репертуара. В 1956 г. композитор Фредерик Лоу (Frederick Loewe) по этой пьесе создал на Бродвее мюзикл "My Fair Lady", а экранизация мюзикла "My Fair Lady" (1964) с Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Рексом Харрисоном (Rex Harrison) в главных ролях удостоилась восьми наград «Оскар».

В спектакле заняты:

Профессор Генри Хиггинс - Вячеслав Лукьянов

Элиза Дулитл, торговка цветочница - Юлиана Володько

Полковник Пикеринг - Александр Агарков

Дулитл, отец Элизы - Валентин Киреев

Миссис Хиггинс, мать профессора Хиггинса - Инга Машкарина

Миссис Пирс, экономка Хиггинса - Елена Богданович

Гувернантка - Инга Станкайтите

Миссис Эйнсфорд Хилл, мать Клары и Фредди - Евгения Русакова

Клара - Екатерина Макарова

Фредди - Артур Своробович