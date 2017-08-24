В Русском театре Литвы премьера - "Пигмалион"

Античный миф повествует о царе острова Кипр Пигмалионе, который, влюбившись в Афродиту, высек из мрамора её статую и обратился к богине с мольбой вдохнуть в холодное изваяние жизнь. Тронутая такой любовью, Афродита оживила статую, которая стала женой Пигмалиона по имени Галатея.
Но классическая пьеса «Пигмалион» знаменитого ирландского писателя, драматурга и Нобелевского лауреата Джорджа Бернарда Шоу (George Bernard Shaw, 1856-1950) – это иная история. Её сюжет – об уличной торговке Элизе Дулитл, которую два циника аристократа, профессор Хиггинс и полковник Пикеринг, решили ради пари обучить аристократическому красноречию и манерам дамы из высшего общества. Это одна из самых популярных пьес мирового репертуара. В 1956 г. композитор Фредерик Лоу (Frederick Loewe) по этой пьесе создал на Бродвее мюзикл "My Fair Lady", а экранизация мюзикла "My Fair Lady" (1964) с Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Рексом Харрисоном (Rex Harrison) в главных ролях удостоилась восьми наград «Оскар».
В спектакле заняты:
Профессор Генри Хиггинс - Вячеслав Лукьянов
Элиза Дулитл, торговка цветочница - Юлиана Володько
Полковник Пикеринг - Александр Агарков
Дулитл, отец Элизы - Валентин Киреев
Миссис Хиггинс, мать профессора Хиггинса - Инга Машкарина
Миссис Пирс, экономка Хиггинса - Елена Богданович
Гувернантка - Инга Станкайтите
Миссис Эйнсфорд Хилл, мать Клары и Фредди - Евгения Русакова
Клара - Екатерина Макарова
Фредди - Артур Своробович