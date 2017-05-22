В Русском центре - выставка работ Кати Бородулькиной

1 июня в Русском культурном центре в Вильнюсе состоится выставка работ Кати Бородулькиной - девочки c ограниченными возможностями из России.

"Я обожаю петь и рисовать. Так я выражаю свои чувства, а ещё это мой способ поднимать настроение. Мне нравится смешивать цвета и наносить краску на бумагу. Я думаю, что это волшебство, когда скучный контур превращается в яркую и живую картинку. Я хочу нарисовать очень много вещей: природу, животных, цветы, хочу научится рисовать портреты. Я очень рада, что мои картины вызывают у людей радость. Мне очень нравится знакомиться с новыми людьми и общаться. Я очень люблю детей и хотела бы завести много много новых друзей.

Иногда я грущу, когда думаю о том, как здорово было бы попрыгать и побегать, но в компании друзей я забываю все свои грусти, я счастлива. Ещё я обожаю мечтать. Моя мечта научится ходить и быть как все. Я очень в это верю и не отчаиваюсь. Люблю путешествовать, узнавать новое и интересное, чтобы потом вспоминать об этом и это тоже мой способ поднятия настроения. Вот и со своими картинами я тоже хочу объездить весь мир и стать другом многим детям и взрослым. Я придумала такой девиз: мое сердце бьется в надежде. До встречи!", - говорит художница.

Несмотря на заболевание, творческая жизнь Кати успешно сочетается с учебой. Катя - первый ребёнок в России, который пошёл в 1-й класс и продолжает посещать обыкновенную государственную школу с аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

Выставка называется «Я рисую этот МИР».