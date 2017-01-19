В российский прокат выходит фильм Кончаловского "Рай"

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NEWSru.com
четверг, 19 января 2017 г. 13:35
В российский прокат в четверг, 19 января, выходит фильм Андрея Кончаловского, выдвинутый от России на "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Как сообщает ТАСС, только в Москве лента будет идти в 24 кинотеатрах.
© RIA/Scanpix

В фильме совместного производства РФ и Германии переплетаются судьбы трех человек - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главную роль исполнила супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая. В картине также снялись Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт, Виктор Сухоруков.

По словам создателей картины, которые приводит "Интерфакс", работа над сценарием заняла несколько месяцев. Сценаристы работали с историками, специализирующимися на периоде Второй мировой войны, оккупации Франции и движении французского Сопротивления.

Творческая группа проекта также изучала хронику того времени, архивные документы, в том числе уникальные фотоматериалы, находящиеся на хранении в закрытых архивах в России, Германии, Франции, США. Фильм снимали на трех языках - русском, немецком и французском.

Режиссер решил сделать фильм черно-белым, чтобы заставить зрителя почувствовать, что он смотрит архивные видеосъемки. Чтобы достигнуть этой цели, при съемке использовались объективы производства середины прошлого века, дающие мягкую картинку, в комбинации с новейшими камерами. Кроме того, одной из главных особенностей процесса было то, что каждую сцену снимали сразу на пять камер.

Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где "Рай" был удостоен "Серебряного льва" за лучшую режиссуру. Также фильм получил премию российской кинокритики "Белый слон" и был выдвинут на национальную кинонаграду "Золотой орел". Московская премьера картины прошла 18 января.

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